Pogoda - zima długo utrzyma się w Polsce. Długoterminowa prognoza IMGW aż do kwietnia

Wszystko wskazuje na to, że prawdziwa zima do Polski dopiero nadciągnie. Według pogody długoterminowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do kwietnia średnia temperatura kraju utrzymywać może się poniżej wieloletniej normy. Dodatkowo, całkiem możliwe, że w marcu zamiast ocieplenia wystąpią opady śniegu.

