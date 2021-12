Zobacz wideo Kto blokuje pieniądze dla Polski? Tusk: To Kaczyński i Ziobro

Jan Tadeusz Duda, radny PiS, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, a prywatnie ojciec prezydenta RP Andrzeja Dudy zorganizował obrady w luksusowym hotelu - pisze Interia. Mimo aktualnej sytuacji epidemicznej - dobowa liczba zakażeń przekracza od pewnego czasu 20 tys., a nawet ponad 500 osób dziennie umiera w związku z koronawirusem.

W Polsce szczyt czwartej fali epidemii, a radni sejmiku małopolski obradują w luksusowym hotelu

O wyjazdowym posiedzeniu zdecydowali członkowie Komisji Głównej. Przewodniczący Jan Tadeusz Duda wystąpił do niej o opinię w sprawie organizacji wyjazdowego posiedzenia, a jako że wszystkie kluby porozumiały się w tej sprawie, zorganizował je. - Formalnie zajmuje się tym kancelaria sejmiku, która podlega przewodniczącemu - podkreślił rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Dawid Gleń w rozmowie z Interią.

Tymczasem w piątek 10 grudnia Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o 24 991 nowych dobowych zakażeniach koronawirusem oraz 571 ofiarach śmiertelnych. Zdaniem szefa resortu Adama Niedzielskiego to pierwszy dzień, gdy można zaobserwować spadek liczby zakażeń - tydzień wcześniej wynosiły one bowiem 26 965, 470 osób zmarło.- Cały czas mamy bardzo duży poziom hospitalizacji wynoszący blisko 24 tys. w skali kraju i te hospitalizacje na pewno będą w ciągu najbliższych dwóch tygodni, cały czas rosły - powiedział minister.

W sobotę 11 grudnia dobowa liczba zakażeń wyniosła 23 764, a liczba ofiar wzrosła o 486.

Wadowice. Radni sejmiku obradują w luksusowym hotelu. "Jednogłośnie zdecydowali o takim trybie"

Jak czytamy, do tej pory komisje sejmiku województwa małopolskiego obradowały głównie zdalnie, do czego przyczyniła się sytuacja epidemiologiczna. Tym razem radni i urzędnicy postanowili spotkać się jednak w hotelu w Wadowicach. Według ustaleń portalu standardowa cena za wynajem pokoju w ośrodku zaczyna się od 356 zł, natomiast cena za najdroższy apartament to nawet 881 zł za dobę hotelową.

Sprawę w rozmowie z Interią skomentował rzecznik Dawid Gleń. Jak przekazał, decyzja o trybie obradowania zapadła podczas posiedzenia. - Członkami są przedstawiciele, przewodniczący, każdego z klubów: zarówno PiS jak i opozycyjnych [KO i PSL - red.]. Przewodniczący jednogłośnie zdecydowali o takim trybie obradowania - podkreślił rzecznik. Portal poprosił o komentarz także samego przewodniczącego sejmiku Jana Tadeusza Dudę, jednak nie odbierał on telefonów ani nie odpisywał na wiadomości SMS.