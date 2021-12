37-letnia kobieta doprowadziła do kolizji na jednym ze skrzyżowań w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie). W obawie przed odpowiedzialnością poprosiła koleżankę, by zamiast niej przyznała się do kierowania autem. Prawda szybko wyszła na jaw, a badanie alkomatem wykazało, że 37-latka była pijana. Lokalne media podają, że jest zakonnicą.

