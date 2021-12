Pogoda na weekend 11-12 grudnia. Gęsta mgła, intensywne opady śniegu i opady marznące

Prognoza pogody na najbliższy weekend wskazuje, że nad całą Polską przeważnie będzie utrzymywało się zachmurzenie. Wystąpią opady śniegu, śniegu z deszczem, a także marznącego deszczu, który doprowadzi do utworzenia się gołoledzi. W niedzielę na południowym wschodzie śnieg może popadać intensywnie.

Pogoda na weekend - sobota. Gęsta mgła nad morzem

Z prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w sobotę Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu znad Danii, a następnie dosięgnie nas klin wyżu azorskiego. Nadal towarzyszyć nam będzie chłodna, polarna, morska masa powietrza, a zachmurzenie umiarkowane i duże utrzyma się nad całym krajem.

Maksymalna temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie od -3 stopni Celsjusza w Zakopanem do 1 st. C w Zielonej Górze, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Rzeszowie. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Jeden stopień "na minusie" w Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach. Natomiast 0 stopni w Krakowie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku, Olsztynie i Gdańsku.

Na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum do godzin południowych może utrzymać się mgła ograniczająca widzialność do ok. 400 metrów. Z kolei nad morzem i na Kujawach może ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. W związku z tym IMGW planuje wydać ostrzeżenia meteorologiczne dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Pogoda na weekend - niedziela. Opady marznące i intensywne opady śniegu

W niedzielę Polska pozostanie w zasięgu klina wyżu znad Europy Zachodniej. Nadal napływać będzie powietrze polarne morskie. Zachmurzenie duże, gdzieniegdzie całkowite, ale w większości regionów z przejaśnieniami.

Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od -2 stopni Celsjusza w Zakopanem do 2 stopni w Gdańsku i Koszalinie. Jeden stopień poniżej zera zobaczymy na termometrach w Suwałkach, Łodzi, czy Krakowie. Z kolei w Rzeszowie, Katowicach, Opolu, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy i Białymstoku 0 stopni. Jeden stopień powyżej zera w Szczecinie, Olsztynie, Poznaniu, Zielonej Górze, Lublinie i Wrocławiu.

Na niedzielę synoptycy IMGW również przewidują zagrożenia związane z pogodą. Tym razem będą one jednak związane głównie z intensywnymi opadami śniegu, które wystąpią w woj. podkarpackim (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski i bieszczadzki). Alerty pierwszego stopnia mogą dotyczyć również opadów marznących w woj. zachodniopomorskim oraz lubelskim. Przypominamy kierowcom, by zachowali ostrożność na drogach!