Do zdarzenia doszło w czwartek (9 grudnia) po godzinie 16.30, kiedy policjanci z KP Jastrowie patrolowali miejscowość Sypniewo w województwie wielkopolskim. Z samochodu wybiegła przerażona kobieta, która krzycząc, że jej syn nie oddycha, prosiła o pomoc. Dziecko było już sine, ale funkcjonariusze przystąpili do akcji ratunkowej.

Policjant uratował niemowlę. Po wizycie w szpitalu dziecko wróciło do domu

Sierżant sztabowy Damian Kledzik wykazał się ogromnym spokojem i opanowaniem. Kiedy przerażona kobieta poprosiła o pomoc, od razu przystąpił do akcji ratunkowej. Udrożnił drogi oddechowe i rozpoczął resuscytację. Po krótkiej chwili 3-miesięczne dziecko zaczęło samodzielnie oddychać. Funkcjonariusz zadzwonił po pogotowie. Do czasu przyjazdu ratowników, kontrolował jego stan. Niemowlę trafiło do szpitala w Złotowie. Jeszcze tego samego dnia wróciło do domu całe i zdrowie.

- Policjant nie czuje się bohaterem, podkreśla jednak, iż sam będąc ojcem, wie, jak ważne jest w sytuacjach zagrażających życiu opanowanie stresu i spokój - powiedział w portalu Piła Nasze Miasto mł. asp. Damian Pachuc z z KPP w Złotowie.

