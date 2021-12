Zagrożenie lawinowe w polskich górach. W Bieszczadach pierwszy, a w Tatrach drugi stopień

W Bieszczadach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W wyższych partiach gór leży średnio nawet pół metra śniegu. "Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - czytamy w komunikacie GOPR. Ratownicy zalecają szczególną ostrożność wszystkim osobom wybierającym się na strome lub ekstremalne stoki.

Zagrożenie lawinowe dotyczy m.in. połonin Wetlińskiej i Caryńskiej, Tarnicy, Halicza, Wielkiej Rawki oraz Szerokiego Wierchu - poinformował w rozmowie z PAP ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Zdzisław Dębicki, cytowany przez RMF 24. W położonych niżej miejscowościach, m.in. w Ustrzykach Górnych i Cisnej, temperatura powietrza waha się od zera do jednego stopnia Celsjusza. W dolinach bieszczadzkich widoczność ograniczona jest do ok. 1 km. Wieje umiarkowany wiatr, zaś warstwa śniegu mierzy 16-17 cm. Miejscami popada mżawka.

Alert ogłoszono w czwartek 9 grudnia o godz. 18:46. Komunikat ważny jest do ogłoszenia następnego - szacunkowo nie dłużej niż 24 godziny.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego ogłoszono z kolei w Tatrach: obowiązuje w wyższych partiach gór - od 1800 m n.p.m. wzwyż. Niżej obowiązuje natomiast pierwszy stopień. TOPR przestrzegł przed bardzo silnym wiatrem, połączonym z opadami śniegu, które negatywnie wpłyną na stabilność pokrywy śnieżnej.

"Uwagę należy zwrócić na świeże depozyty we wszystkich formacjach wklęsłych, ale także na miejsca w pobliżu górnej granicy lasu, gdzie tego śniegu może być znacznie więcej. Na grani wystające kamienie oraz trawa" - czytamy na stronie TOPR.

"Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne" - dodali ratownicy.

Alert obowiązuje do godz. 20 w piątek 10 grudnia.