Do brutalnego zabójstwa doszło w czwartek (9 grudnia) wieczorem na ulicy Kopernika w Częstochowie. Dyżurny komendy miejskiej zgłoszenie dostał około godziny 20.

"Wstępne ustalenia wskazywały, że mężczyzna ubrany w czapkę Mikołaja zaatakował na ulicy kobietę, najprawdopodobniej zadał jej ciosy siekierą i uciekł w stronę Jasnej Góry. W wyniku odniesionych obrażeń, 74-letnia kobieta zmarła" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Częstochowa. 78-latek podejrzany o zabójstwo jest w szpitalu

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Wnikliwie przeanalizowali zabezpieczony materiał, co pozwoliło im szybko namierzyć sprawcę zabójstwa. "Po około 2 godzinach kryminalni z Częstochowy zatrzymali do sprawy 78-letniego mężczyznę. Z uwagi na jego stan zdrowia, został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa pod nadzorem policjantów" - zrelacjonowała częstochowska policja. Podejrzanemu grozi dożywocie.

Portal Częstochowa Nasze Miasto informuje nieoficjalnie, że zatrzymany jest byłym mężem zmarłej kobiety. Motywy morderstwa nie są jeszcze znane.

