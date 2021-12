Zobacz wideo Łukasz Schreiber tłumaczy, dlaczego sprowadzamy węgiel z Rosji i Mozambiku

Wstrząs o magnitudzie 3,8 stopnia w skali Richtera nastąpił czwartek o godzinie 22:37 w ZG Lubin w rejonie nowego szybu materiałowo-zjazdowego L VI w Rynarcicach koło Lubina. - Wstrząs miał siłę "siódemki" w górniczej skali. W rejonie zagrożenia było dziewięciu górników, którzy zostali natychmiast wycofani - przekazała PAP rzeczniczka KGHM Polska Miedź Sylwia Jurgiel, cytowana przez Onet.pl.

Siła wstrząsu była tak duża, że w oddalonych niespełna 20 km Polkowicach w mieszkaniach na wyższych kondygnacjach przesuwały się meble - podało Radio Wrocław.

Lubin. Wstrząs w kopalni KGHM Polska Miedź. Rzeczniczka: Górnicy są już bezpieczni

Jak zrelacjonowali górnicy dla radiostacji, "część wyrobisk rejonu GG-1 w ułamku sekundy wypełniła się setkami ton skał". Na miejscu interweniowało sześć jednostek ratownictwa górniczo-hutniczego. Okazało się, że pięciu górników odniosło niegroźnie obrażenia. Poszkodowani zostali wywiezieni na powierzchnię, po czym trafili do szpitala. Rzeczniczka zapewniła, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ustalono wstępnie, że przyczyną wstrząsu był niekontrolowany ruch górotworu. Radio Wrocław podkreśla, że to zjawisko, którego nie da się przewidzieć.

Wstrząs w kopalni "Bielszowice". Nie żyje 42-letni górnik

W sobotę 4 grudnia do wstrząsu o magnitudzie 2,5 stopnia doszło w kopalni Bielszowice (woj. śląskie), w rejonie ściany wydobywczej ok. 780 metrów pod ziemią. Pod ziemią uwięzionych zostało dwóch górników. Pierwszego z nich, 31-letniego mężczyznę, przetransportowano na powierzchnię nocą z soboty na niedzielę. Przytomny trafił do szpitala w Sosnowcu. Drugi z nich wciąż pozostawał pod ziemią, nie dając oznak życia. We wtorek ciało 42-latka zostało przewiezione na powierzchnię.

