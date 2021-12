Jacek Jaworek nadal nieuchwytny. "Wszystko wskazuje na to, że ktoś mu pomógł"

Jacek Jaworek jest poszukiwany od 10 lipca w związku z potrójnym zabójstwem, do którego doszło we wsi Borowce w pobliżu Częstochowy. Choć służby badają każdy trop w sprawie, do tej pory nie udało się go namierzyć. Jeden z policjantów znających kulisy sprawy w rozmowie z Onetem stwierdził, że jego zdaniem Jaworek żyje. - Wszystko wskazuje na to, że ktoś mu pomógł - stwierdził.

4 Policja śląska Otwórz galerię Na Gazeta.pl