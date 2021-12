Ostrzeżenia IMGW. Gołoledź na drogach i chodnikach. Ślisko będzie w kilku województwach

Jak powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, opady marznące wystąpią we wschodniej części kraju i na południowym wschodzie. Z kolei śnieg będzie padał na południowym zachodzie.

Ostrzeżenie IMGW. Gdzie obowiązuje ostrzeżenie przed gołoledzią?

"Miejscami obserwuje się i nadal prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź" - czytamy w komunikacie opublikowanym w czwartek przez instytut. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gołoledzią obowiązuje w województwie:

warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

mazowieckim,

lubelskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim.

Alerty obowiązują do piątku do godziny 9:00. Do tego czasu na chodnikach i ulicach w wielu regionach będzie bardzo ślisko.

Na Dolnym Śląsku prognozowane są intensywne opady deszczu

Synoptycy ostrzegają także przed intensywnymi opadami śniegu na Dolnym Śląsku. Tam mocniej poprószy do piątku, do 5:00 rano. Do tego czasu może spaść do 15 centymetrów śniegu. Słabsze opady śniegu prognozowane są na zachodzie i w centrum kraju. Dodatkowo lokalnie mogą pojawiać się marznące mgły, ograniczające widzialność nawet do 200 metrów.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -6 stopni na północnym wschodzie, przez -3 stopni w centrum, do -1 stopnia na Pomorzu Zachodnim.

W piątek w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim przewidywane są opady marznące. Z kolei w Małopolsce, na Śląsku, Ziemi Łódzkiej, wschodzie i północy Wielkopolski, na Lubelszczyźnie i Pomorzu Zachodnim prognozowane są gęste mgły.

W sobotę synoptycy planują wydać żółty alert przed gęstą mgłą, która ma pojawić się w województwie:

pomorskim,

kujawsko-pomorskim,

zachodniopomorskim.

Z kolei w niedziele na południu Podkarpacia przewidywane są intensywne opady śniegu, a w województwie lubelskim i zachodniopomorskim prognozowane są opady marznące, które nad morzem utrzymają się do poniedziałku. W poniedziałek śnieg zacznie intensywnie padać nie tylko w województwie podkarpackim - synoptycy zapowiadają je również na Lubelszczyźnie i południu Małopolski oraz Śląska.