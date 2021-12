Jawor. Oddał do utylizacji leki po zmarłym ojcu. Nie wiedział, że w środku była złota biżuteria

Komenda Powiatowej Policji w Jaworze (woj. dolnośląskie) otrzymała niedawno dość nietypowe zgłoszenie. Farmaceutka lokalnej apteki skontaktowała się z dzielnicowymi w sprawie cennej rodzinnej pamiątki, którą nieświadomie zostawił u niej jeden z klientów.

Jawor. Policja odnalazła klienta apteki po charakterystycznej kurtce

Na przełomie listopada i grudnia w aptece w centrum miasta pojawił się 56-letni mężczyzna, który przyniósł do placówki leki przeznaczone do utylizacji. Kiedy później aptekarka przeglądała zawartość opakowań, w jednym z pudełek znalazła złotą biżuterię. Farmaceutka nie znała personaliów mężczyzny, który zostawił leki, więc poprosiła więc o pomoc jaworskich policjantów.

Funkcjonariuszom udało się ustalić wizerunek mężczyzny dzięki monitoringowi, ale nadal nie znali jego personaliów. Jedynym punktem zaczepienia stała się charakterystyczna kurtka 56-latka.

Mężczyzna wiedział, że biżuteria istnieje, ale nie miał pojęcia, gdzie była schowana

W środę 8 grudnia jednemu z dzielnicowych jednostki udało się rozpoznać poszukiwanego mężczyznę. Jaworzanin potwierdził, że to on oddał do utylizacji leki - środki należały do jego zmarłego ojca. Okazało się, że mężczyzna zdawał sobie sprawę z istnienia biżuterii, jednak nie miał pojęcia, gdzie była ona przechowywana.

- Dzielnicowy wraz z mieszkańcem Jawora udali się do apteki, gdzie mężczyznę rozpoznała farmaceutka, która przyjmowała od niego leki. Kobieta nie przekazała jeszcze biżuterii do Biura Rzeczy Znalezionych, mając nadzieję, że mężczyzna przyjdzie może jeszcze do apteki - przekazała oficerka prasowa KPP w Jaworze asp. szt. Ewa Kluczyńska.

56-latek bardzo ucieszył się z odnalezionej pamiątki. Przyznał, że nie spodziewał się takiej reakcji ze strony farmaceutki, był również mile zaskoczony dociekliwością policjanta.

Jak utylizować leki?

Pamiętajmy, by przeterminowanych lub niewykorzystanych leków nie wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych - ma to bowiem negatywny wpływ na środowisko (substancje wnikają do gleby i wód, co w dalszej kolejności ma wpływ na stan roślin i zwierząt). Leków nie powinniśmy także wylewać ani wyrzucać do toalet czy zlewów. Ich utylizacją zajmują się specjalne punkty - zazwyczaj są to apteki.

Warto także mieć na uwadze, by do utylizacji nie oddawać papierowych opakowań, które można wyrzucić do specjalnych pojemników na papier. Punkty zbiórki niewykorzystanych substancji leczniczych znajdują się na stronach urzędów gminy. Tam także powinny znajdować się ewentualne dodatkowe informacje dotyczące sposobu przygotowania leków do utylizacji.