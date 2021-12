Ranking Polskiego Alarmu Smogowego. Kraków już nie jest liderem smogu w Polsce. Kto go wyprzedził?

Zobacz wideo Piotr Siergiej (Polski Alarm Smogowy) gościem Zielonego Poranka Gazeta.pl (08.10)

Na podstawie oficjalnych wyników pomiarów ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska, eksperci Polskiego Alarmu Smogowego tworzą ranking miejscowości, w których powietrze jest najbardziej zanieczyszczone. Najnowszy ranking przedstawia dane z roku 2020. Okazało się, że miastem, w którym odnotowywane jest największe zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej, jest Nowy Targ. - W rozmowach mieszkańców Nowego Targu pojawia się nowy trend. Niektórzy poważnie zastanawiają się nad wyprowadzką z miasta w sezonie zimowym, na przykład do Krakowa - mówi Magdalena Cygan, aktywistka Nowotarskiego Alarmu Smogowego. Co ciekawe, na wysokiej pozycji uplasowały się również… miejscowości uzdrowiskowe, m.in. Goczałkowice-Zdrój i Rabka-Zdrój.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Polski Alarm Smogowy. Nowy Targ wygrał w tym roku we wszystkich kategoriach

- Odkąd zaczęliśmy analizować wyniki pomiarów i publikować rankingi smogowych liderów, nie było sytuacji, w której jedno miasto wygrało we wszystkich kategoriach. Ta sytuacja zmieniła się w najnowszym rankingu. Zarówno średnie roczne stężenie pyłów PM10, liczba dni z powietrzem nienadającym się do oddychania, jak i roczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu (BAP) wywindowało podhalański Nowy Targ na pozycję niekwestionowanego smogowego lidera - powiedział Piotr Siergiej, rzecznik PAS.

- Nasz ranking nie zachęca do odwiedzin tego miasta. Co więcej, od 2016, czyli odkąd rozpoczęto pomiary benzo(a)pirenu w Nowym Targu, stężenie tego rakotwórczego zanieczyszczenia wzrasta z roku na rok. Według pomiarów PMŚ stężenie BAP w 2016 wynosiło 8 ng/m3, w 2017 r. już 15 ng/m3, a od 2018 utrzymuje się wokół 18 ng/m3. To 1800% dopuszczalnej w Polsce normy! - dodał.

IPN szuka pary ze zdjęcia. Młodzi ludzie na tle zniszczonej Warszawy

Nowy Targ zerwał ciągłość pomiarów - stację monitoringu powietrza przeniósł na obrzeża miasta

Władze miasta wraz z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (GIOŚ) zdecydowały się na przeniesienie stacji monitoringu powietrza na obrzeża Nowego Targu. Stara stacja przestała działać już na początku grudnia. - Jeśli zdecydujemy się przełożyć termometr spod pachy do kieszeni, to nie znaczy, że pozbędziemy się gorączki - skomentował Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego, którego przedstawiciele nie kryją oburzenia. - Takie postępowanie to przejaw skrajnej niekompetencji gminy i Inspekcji Ochrony Środowiska, gdyż zerwanie ciągłości pomiarów uniemożliwi ocenę czy w mieście następuje poprawa jakości powietrza, czy też nie - dodał.