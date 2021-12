Sprawa prowokacji wobec ks. Popiełuszki. SN: Sąd Apelacyjny ma jeszcze raz zbadać kwestię umorzenia

Zobacz wideo Białoruski opozycjonista o scenariuszach dot. sytuacji na granicy

Sąd Najwyższy uchylił w czwartek postanowienie o umorzeniu sprawy - na mocy tej decyzji zostanie ona ponownie skierowana do Sądu Apelacyjnego. Uzasadnienie decyzji SN ma opublikować za tydzień.

- Myślę, że SN uznał dziś, iż postanowienie sądu apelacyjnego zostało wydane przedwcześnie, bez uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy i bez należytego odniesienia się do zarzutów podniesionych w zażaleniu prokuratora – powiedział po ogłoszeniu orzeczenia SN, cytowany przez Onet za PAP, prok. Robert Kopydłowski z IPN. Jak wyjaśnił, nie oznacza to, że w sprawie ruszy proces, ale kwestia umorzenia i zażalenia IPN na to umorzenie wraca do II instancji.

Sprawa prowokacji wobec ks. Popiełuszki

Pod koniec 2019 roku pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej złożył zażalenie na wyrok Sądu Okręgowego. Ten uznał sprawę za "zbrodnią komunistyczną", która uległa przedawnieniu. Według historyków IPN czyny opisane w sprawie kwalifikowały się jako zbrodnia przeciwko ludzkości, ponieważ wymierzone były nie tylko w duchownego, ale w całą opozycję antykomunistyczną - więc sprawa nie powinna ulegać przedawnieniu.

W styczniu ubiegłego roku - decyzją warszawskiego Sądu Apelacyjnego - podtrzymany został wyrok umarzający sprawę prowokacji wobec ks. Jerzego Popiełuszki. Dotyczył on prowokacji z 1983 roku, podczas której Służby Bezpieczeństwa podrzuciły do mieszkania księdza Popiełuszki amunicję, materiały wybuchowe oraz ulotki i czasopisma zakazane przez władze PRL. Sfabrykowane dowody były wtedy podstawą do wszczęcia postępowania karnego przeciwko duchownemu.

