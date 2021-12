Kolęda, czyli wizyta duszpasterska księży w domach parafian, odbywa się w okresie po świętach Bożego Narodzenia. Celem takiej kolędy jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok.

Kolęda 2022. W tym roku również nie będzie tradycyjnej kolędy?

Częstym pomysłem parafii na przeprowadzenie kolędy 2022 jest indywidualne zaproszenie księdza do domu. "Możemy zapisać się po każdej mszy św. w zakrystii, kancelarii, telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy, który możemy znaleźć na parafialnej stronie internetowej" - ogłosiła parafia św. Mateusza Ewangelisty w Olsztynie. Inna olsztyńska parafia poinformowała, że w 2022 roku kolęda będzie wyłącznie dla chętnych. - Alternatywą dla tych, którzy nie zdecydują się na kolędę domową, będą wieńczące każdy tydzień msze w intencji mieszkańców konkretnych ulic - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" ks. Zbigniew Czernik, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olsztynie.

W Archidiecezji Lubelskiej kolęda ma się odbywać w dwóch formach - do wyboru. Jako błogosławieństwo dla małych grup mieszkańców udzielane przez księży w kościołach lub wizyty księdza w domach parafian. Wówczas obie strony zobowiązane są do zachowania "wszystkich zasad sanitarnych". Na podobnych zasadach przeprowadzona zostanie kolęda w Archidiecezji Katowickiej.

W Tarnowie kolęda 2022 odbywać się będzie nawet w trzech formach. "Pierwsza forma to złożenie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach wiernych, którzy wcześniej wyraźnie o to poproszą. Drugą formą jest zaproszenie na mszę św. do kościoła lub kaplicy rodzin z poszczególnych rejonów parafii. Trzecia możliwość to połączenie dwóch poprzednich form, czyli zorganizowanie mszy św. dla rodzin z poszczególnych rejonów parafii oraz udanie się do tych rodzin, które wyraźnie o to poproszą" - brzmi zarządzenie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Kolęda 2022. Niektórzy księża wyruszą z kolędą jeszcze w tym roku

Zamieszanie związane z wizytą duszpasterską spowodowane jest dynamicznie rozwijającą się pandemią koronawirusa. Liczba zakażeń z dnia na dzień rośnie. Aby rozłożyć kolędę w czasie, niektórzy księżą wyruszą do parafian z wizytą jeszcze w tym roku. Kościół nie ogłosił jednak jednolitych wytycznych dla wszystkich polskich parafii. Obecnie wiele z nich daje wiernym wybór, jak ma wyglądać tegoroczna kolęda. Osoby zainteresowane kolędą w 2022 roku, powinny skontaktować się w tej sprawie z księżmi w swojej parafii, by dopytać o szczegóły.