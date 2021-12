Prognoza zagrożeń IMGW. W piątek ślisko, w niedzielę intensywne opady śniegu

W piątek i weekend w całej Polsce czeka nas wzrost zachmurzenia do dużego i umiarkowanego. W nocy temperatura powietrza będzie spadała nawet do kilkunastu stopni poniżej zera, natomiast w dzień wzrośnie lokalnie do maksymalnie 2 stopni Celsjusza. W najbliższe dni możemy więc spodziewać się utrzymania wczesnozimowej aury.

Pogoda. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami w piątek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Synoptycy instytutu przewidują, że w piątek w dużej części kraju padać będą marznące opady. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla województw:

Meteorolodzy przewidują marznące opady deszczu, które potrwają nie dłużej niż 12 godzin. Opady w połączeniu z niską temperaturą powietrza sprawią, że na drogach pojawi się gołoledź i będzie ślisko. W związku z tym przypominamy kierowcom, by zachowywali szczególną ostrożność podczas jazdy. Warto pamiętać, by ostrożnie zmniejszać prędkość i unikać gwałtownych reakcji. Szybkie ruchy kierownicą czy nagłe hamowanie mogą doprowadzić do tego, że wpadniemy w poślizg.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW na weekend - intensywne opady śniegu i opady marznące

Początek weekendu nie przyniesie dużych zaskoczeń pogodowych - podobnie jak w ostatnich dniach utrzyma się ujemna temperatura powietrza. Gdzieniegdzie będzie padać śnieg oraz deszcz. IMGW nie przewiduje żadnych zagrożeń meteorologicznych na sobotę. W niedzielę jednak dla niektórych regionów mogą zostać wydane alerty pogodowe.

Synoptycy IMGW zapowiadają wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w województwie lubelskim. Intensywnie popadać może też w górach, na południowych krańcach Polski. W regionach nadmorskich przewiduje się natomiast wystąpienie opadów marznących. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia z nimi związane mogą zostać wydane dla woj. zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.