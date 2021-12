Konfederacja organizuje zawody strzeleckie. Za patrona wybrali nastolatka, który zabił dwie osoby

- Sądzę, że Kyle Rittenhouse byłby zadowolony z faktu, że jest patronem wydarzenia, którego przekazem jest postulat nadania ludziom realnego prawa do obrony koniecznej przed bezprawnymi atakami - komentuje w rozmowie z portalem Onet.pl prezes regionu zachodniopomorskiego KORWiN Marcel Duda.

Szczecin. Zawody strzeleckie imienia nastolatka, który zabił dwie osoby podczas protestów BLM

Ogłoszenie, które pojawiło się na Facebooku, od razu wzbudziło kontrowersje. Działacze Konfederacji postanowili bowiem zorganizować konkurs strzelecki, którego patronem obrali amerykańskiego nastolatka, który w 2020 roku zastrzelił dwie osoby podczas protestów Black Lives Matter.

- Przypadek Kyle'a Rittenhouse'a jest doskonałym przykładem tego, jak powinno wyglądać prawo do obrony koniecznej w Polsce. Człowiek, który jest bezprawnie atakowany, powinien mieć możliwość do obrony wszelkimi środkami, jakie są do tego konieczne - mówi Onetowi prezes regionu zachodniopomorskiego KORWiN Marcel Duda.

- Nie ukrywam też, że to wydarzenie wynika trochę z chęci "wbicia szpili" tym ludziom, którzy twierdzą, że Kyle Rittenhouse jest mordercą, że to, co zrobił było bezprawne - dodaje i przyznaje, że zawody mają rozpocząć dyskusję nad dostępem do broni w Polsce.

Marcel Duda nie odpowiedział jednak na pytania dziennikarki Onetu Alicji Wirwickiej, która zauważyła, że na plakacie widnieje flaga amerykańskiej Konfederacji. Południowe stany USA w XIX wieku opowiedziały się za utrzymaniem niewolnictwa, a ich flaga obecnie kojarzona jest z rasizmem.

USA. Kyle Rittenhouse śmiertelnie postrzelił dwie osoby podczas protestu BLM. Został uniewinniony

17-letni Kyle Rittenhouse przyjechał na protest z sąsiedniego stanu, mając przy sobie karabin AR-15. Tłumaczył, że chciał "bronić miejscowych biznesów przed uczestnikami zamieszek" organizowanych w ramach Black Lives Matter.

Na nagraniu przedstawionym w sądzie widać, jak 17-latek wymierzył karabin w grupę protestujących, a ci zaczęli go gonić. Gdy jeden z mężczyzn był blisko, Rittenhouse oddał trzy strzały, zabijając go. Podczas późniejszych starć, zabił kolejnego mężczyznę i ranił następnego.

W listopadzie 2021 roku sąd uniewinnił Rittenhouse'a. Uznał, że działał on w obronie własnej.