Jak pisze Onet, podczas nadchodzącego sezonu narciarskiego polskie góry mają szansę stać się celem zagranicznych turystów. Wszystko dlatego, że obowiązujące w naszym kraju obostrzenia pozostają jednymi z najłagodniejszych w Europie.

Koronawirus. Zagraniczne portale komentują polskie przepisy epidemiczne

Jak czytamy na portalu, Polska jest jednym z niewielu europejskich krajów, w których także niezaszczepieni będą mogli korzystać z infrastruktury narciarskiej mimo panującej pandemii. Reportaż na temat polskiej sytuacji epidemicznej opublikował największy słowacki dziennik "SME".

"Przekraczamy naszą granicę z Polską. (...) Odkładamy przygotowane przepustki covidowe. (...) Nie potrzebowaliśmy ich, nie spotykaliśmy żadnych patroli policyjnych, blokad. Po chwili zdajemy sobie sprawę, że weszliśmy do innego świata" - przytacza relację Słowaków czeski portal forexbanka.cz. Jak bowiem podkreśla Onet, mimo że obcokrajowcy wjeżdżający do Polski muszą posiadać zaświadczenie o szczepieniu, negatywny wynik testu na koronawirusa lub zaświadczenie o przebyciu choroby (pod groźbą skierowania na 10-dniową kwarantannę) - to stałe kontrole na granicach lądowych zniknęły i w praktyce wiele osób może do kraju po prostu wjechać.

Portal Politico.eu pisze natomiast tak: "Rosnąca czwarta fala infekcji, pogłębiona przez panikę związaną z pojawieniem się wariantu koronawirusa omikron, skłania kraje w całym bloku do wprowadzenia nowych środków nadzwyczajnych. Austriackie bary i restauracje są zamknięte. W Belgii musisz okazać przepustkę covidową, aby dostać stolik w restauracji. W Polsce nikt w ogóle nie zadaje sobie trudu sprawdzania".

Koronawirus w Polsce. Nowe restrykcje od 15 grudnia

Od 15 grudnia w Polsce będą obowiązywały nowe restrykcje. Obniżony do 30 proc. zostaje limit obłożenia między innymi w hotelach i restauracjach - osoby zaszczepione nie będą do niego jednak wliczane. Dodatkowo podróżujący do naszego kraju spoza strefy Schengen będą zobowiązani do poddania się testom na obecność wirusa - dotyczy to także osób zaszczepionych.