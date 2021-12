Bomba cyklonowa wpłynie na pogodę w Polsce? Kolejny atak zimy już w czwartek 9 grudnia

Do Polski nadciągnie śnieżyca, którą spowoduje nadchodzący nad Europę niż Barra - który w Wielkiej Brytanii wywołał tzw. bombę cyklonową. Chociaż ta nie dotrze do naszego kraju, to intensywne opady śniegu mają rozpocząć się już w czwartek 9 grudnia w południowo-zachodniej części kraju, a następnie rozciągnąć się na północ.

3 Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl