O maila, który Michał Dworczyk miał wysłać do Mateusza Morawieckiego, Antoni Macierewicz został zapytany przez sejmowego korespondenta TVN24. Były szef MON i wiceprezes PiS odpowiedział, że wiadomości nie czytał. Odniósł się za to do zakupów dronów, o których miał pisać szef KPRM do premiera.

Afera mailowa. Macierewicz: Nie mam zamiaru pana Dworczyka krytykować

- Mówi pan o zakupie tysiąca dronów bojowych, tak? Warmate, które załatwiłem w 2017 roku? Uważam, że to była bardzo słuszna decyzja i bardzo się z tego cieszę - mówił w Sejmie Macierewicz. - Niestety zostało, tak powiem, przyjętych po moim odejściu tylko 100 tych dronów. Nie wiem, dlaczego zrezygnowano z dalszego zakupu - stwierdził.

Dopytywany, czy jego następcy popełnili błąd, odpowiedział: - W żadnym wypadku. Ja w żadnym wypadku ani pana Dworczyka, ani nikogo innego nie mam zamiaru krytykować.

W środę opisaliśmy kolejną odsłonę tzw. afery mailowej. W wiadomościach Michał Dworczyk, który przez kilka miesięcy 2017 roku był wiceministrem obrony narodowej, krytykował zakupy dokonywane przez resort. "(...) Najgorsze jest to, że niekompetencja, nieudolność, głupota, a czasem różne ciemne interesy, są zawsze podlewane w MON, PGZ i u nas w polityce - obrzydliwym sosem bogoojczyźnianych frazesów" - miał pisać szef KPRM w 2019 roku.

Afera mailowa. "Wywalamy dziesiątki mln zł w błoto"

Dworczyk miał pisać o "wywalaniu dziesiątków milionów złotych"

Jak czytamy w dalszej części wiadomości, chodzi m.in. o stwierdzenia takie jak "dobro Sił Zbrojnych" i "przyszłość polskiego przemysłu". "Tak naprawdę wywalamy dziesiątki milionów w błoto lub zgadzamy się na rozkradanie środków budżetowych. Jeden przykład jak wyglądają zakupy w wojsku. W 2017 roku zablokowałem podpisanie wielomilionowego kontraktu na drony uderzeniowe z PGZ, narażając się na złość Kownackiego i Macierewicza" - napisano. Dworczyk miał stwierdzić w wiadomości, że "zażądał testów porównawczych z Warmetami - produktem WB Electronics". "Okazało się, wiem, że trudno w to uwierzyć, że drony PGZ istnieją wyłącznie w fazie wstępnych prototypów. Najpierw trzeba było czekać, aby skonstruowali trzy sztuki, a potem okazało się to totalną klęską - testy na poligonie w Zielonce. Nie mogły trafić w cel lub nie wybuchały. Natomiast testy Warmetów wyszły świetnie. To wprowadziło wszystkich w konsternację, ale i tak zakup A. Macierewicz zablokował - 'bo nie będzie kupował od prywaciarza'" - czytamy. I dalej: "Dopiero późną jesienią, jak media zaczęły obśmiewać go, że drony, które zapowiadał, to kolejna niespełniona obietnica - na szybko kazał kupić 100 sztuk".

