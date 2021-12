Rocznica abp. Marka Jędraszewskiego. Kuria apeluje o "wyrazy oddania"

Zobacz wideo O. Gużyński o swoim wyjeździe z Polski: "Nie miałem ochoty na kopanie się z końmi"

W środę 8 grudnia minęło dokładnie pięć lat od nominacji abp. Marka Jędraszewskiego na urząd metropolity krakowskiego. Z tej okazji Archidiecezja Krakowska opublikowała na swojej stronie specjalne podziękowania. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował natomiast za pośrednictwem Twittera o wiadomości, którą kuria rozesłała do swoich pracowników.

Kraków. Kuria apeluje o "wyrazy oddania" wobec abp. Marka Jędraszewskiego

Abp Marek Jędraszewski, a także zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, na urząd metropolity krakowskiego został nominowany 6 grudnia 2016 roku przez papieża Franciszka. "Księże Arcybiskupie, dziękując za Twoją pasterską posługę w Archidiecezji Krakowskiej, polecamy Cię opiece Świętej Rodziny! Szczęść Boże!" - napisała w piątą rocznicę tego wydarzenia Archidiecezja Krakowska.

Na podziękowaniach się jednak nie skończyło. Jak napisał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w swoich mediach społecznościowych, krakowska kuria rozesłała do swoich pracowników także wiadomość e-mail. "W tym roku, dnia 8 grudnia, będziemy obchodzić piątą rocznicę ogłoszenia nominacji Księdza Arcybiskupa Marka na Metropolitę Krakowskiego. Z tej racji serdecznie proszę o przybycie w dniu 7 grudnia br. (wtorek), przed godziną 12:00, do pomieszczeń Sekretariatu Metropolity na I Piętrze Pałacu Biskupiego, gdzie wspólnie odmówimy modlitwę i złożymy Księdzu Arcybiskupowi życzenia oraz wyrazy oddania" - napisano.

Ks. Isakowicz-Zaleski przypomina oświadczenie, pod którym podpisał się abp. Jędraszewski

Ks. Isakowicz-Zaleski do zdjęcia e-maila dołączył także zdjęcie oświadczenia Biskupów Pomocniczych i Księży Dziekanów Archidiecezji Poznańskiej z 24 października 2001 roku, wraz z podkreślonym podpisem abp. Jędraszewskiego. Onet przypomina, że dokument dotyczył "obrony oskarżonego o molestowanie kleryków w Poznaniu abp. Juliusza Paetza".

"Od pewnego czasu rozpowszechnia się w różnych środowiskach naszej Archidiecezji zniesławiające opinie o naszym Pasterzu, Arcybiskupie Juliuszu. Szczytowym tego wyrazem była publikacja w tygodniku, który z samego założenia stawia sobie za cel zniesławienie biskupów i kapłanów. (...) Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy mogą ulec tej wielce szkodliwej propagandzie, która godzi w dobro Kościoła Poznańskiego. Dlatego my, biskupi pomocniczy i dziekani - jako najbliżsi współpracownicy Księdza Arcybiskupa Juliusza w wymiarze całej Archidiecezji Poznańskiej - pragniemy wyrazić słowa zaufania, solidarności i głębokiego oddania dla naszego Pasterza, który z całym zaangażowaniem i poświęceniem służy Ludowi Bożemu, czego owoce są dla wszystkich dostrzegalne. (...) Jednocześnie upraszamy naszych Braci i Siostry w wierze, aby wspomnianej propagandzie nie ulegali, lecz aby w swoim codziennym życiu i działaniu wraz z nami solidaryzowali się z Arcypasterzem w jego apostolskiej posłudze. (...) Prosimy także o modlitwę w intencji tych osób, które ze złej woli lub wprowadzone w błąd rozpowszechniały krzywdzące pomówienia" - brzmiała treść oświadczenia.

Oskarżenia wobec abp. Jędraszewskiego. "Posiadał informacje o nadużyciach"

Abp. Paetz zmarł w listopadzie 2019 roku. Duchowny do końca zaprzeczał oskarżeniom dotyczącym molestowania księży i kleryków, jednak po upublicznieniu ich zeznań w 2002 roku, złożył rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity poznańskiego. Po śledztwie przeprowadzonym przez Watykan duchownemu zakazano udzielania święceń i bierzmowania czy konsekrowania kościołów, głoszenia kazań i przewodniczenia publicznym uroczystościom.

Pod koniec września tego roku ks. Isakowicz-Zaleski opublikował jedną stronę kopii zawiadomienia do papieża Franciszka w sprawie molestowań, jakich miał dopuścić się Paetz. - Biskup Marek Jędraszewski był informowany przez księży z seminarium, że takie rzeczy się dzieją, a w październiku 2001 roku wydał oświadczenie razem z innymi biskupami. Stwierdzono w nim, że to wszystko jest atakiem na arcybiskupa, że to pomówienia - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl, podkreślając, że sprawa zmarłego przed dwoma laty duchownego jest "niewygodna dla dużej grupy hierarchów kościelnych, ponieważ są także inni, którzy wiedzieli i tuszowali". - Paetz nie żyje, ale żyją jego ofiary, które do dziś nie otrzymały zadośćuczynienia - podkreślił ks. Isakowicz-Zaleski.