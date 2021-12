Gdańsk. Schronisko wstrzymuje adopcje zwierząt w okresie świątecznym. "Zwierzę to nie zabawka"

Każdego roku po okresie świątecznym do schronisk oraz fundacji trafiają zwierzęta, które okazały się być tzw. "nietrafionym prezentem" pod choinkę. By zapobiec tej corocznej praktyce, na wstrzymanie adopcji zdecydowało się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Promyk w Gdańsku. Adopcje zostaną zablokowane od 17 grudnia br. do 3 stycznia 2022 roku.

Gdańsk. Schronisko wstrzymuje adopcje zwierząt w okresie świąt Bożego Narodzenia

- Każdego roku w okresie świątecznym zauważamy wzmożone zainteresowanie błyskawiczną adopcją, w szczególności szczeniąt i kociaków - podkreśla Emilia Salach, zastępczyni dyrektora gdańskiego ZOO, nadzorującego funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Promyk w Gdańsku. Dodaje także, że zwierzę nie jest dobrym pomysłem na prezent pod choinkę. Pracownicy Schroniska liczą na wyrozumiałość przyszłych rodzin adopcyjnych, które będą mogły dokonać adopcji do 16 grudnia lub już w nowym roku.

"Umowę adopcyjną można podpisać jeszcze do 16 grudnia włącznie, ale pamiętajmy, że przed zabraniem zwierzaka do domu trzeba przejść proces adopcyjny - poznać się z nowym podopiecznym, nauczyć jego przyzwyczajeń" - tłumaczy w komunikacie prasowym Schroniska Grzegorz Zaleski.

Dlaczego okres świąteczny nie jest dobrym momentem na adopcję zwierząt?

Jak podkreśla schronisko, czas świąt nie jest odpowiednim momentem na adopcję zwierzęcia, które wymaga aklimatyzacji, spokoju oraz uwagi właściciela. Zabieganie, wyjazdy i tłum nowych ludzi z pewnością nie pomogą pupilowi podczas pierwszych dni w nowym domu. Warto także wspomnieć, że zwierzęta wymagają profilaktyki weterynaryjnej oraz, w przypadku choroby, leczenia - o czym zdarza się zapomnieć nowym właścicielom oczarowanym małym czworonogiem.

"Często przedświąteczna adopcja wynika z ulegania presji najmłodszych członków rodziny. Dorośli uważają, że pies czy kot pod choinką jest prezentem wyjątkowo rozczulającym, nie kalkulując na chłodno dalszych, stałych konsekwencji: wychodzenia na regularne spacery, pozostawianie zwierzaka samego w domu, kiedy po okresie wolnego trzeba wrócić do pracy czy szkoły, zmniejszenia czasu przeznaczonego tylko dla siebie, bo opieka nad zwierzęciem wymaga uwagi i czasu" - przekazuje w komunikacie Zaleski.

Gdańskie Schronisko przypomina także, że w związku z pandemią na wizyty adopcyjne należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc na numer: 58/522-37-80, od godziny 8:00 do 16:00, 7 dni w tygodniu.

