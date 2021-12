Wielkopolska. Koło sklepu znaleziono ciało kobiety, przed śmiercią została zgwałcona. Areszt dla 41-latka

Zwłoki 46-letniej kobiety znaleźli w poniedziałek pracownicy dyskontu przy ul. Hallera w Środzie Wielkopolskiej - poinformował epoznan.pl. Doniesienia te potwierdziła Edyta Kwietniewska z tamtejszej komendy policji. - Początkowo sądzono, że może ona spać, ale funkcjonariusze po dojechaniu na miejsce stwierdzili, że kobieta nie daje oznak życia. Potwierdzono jej zgon - oświadczyła rzeczniczka policji.

Potencjalny sprawca "ma bogatą przeszłość kryminalną"

Śledczy zaczęli prowadzić sprawę pod kątem potencjalnego przestępstwa. Na podstawie zabezpieczonego monitoringu wytypowano mężczyznę podejrzanego o popełnienie przestępstwa - 41-letniego Tomasza B., znajomego zmarłej. Został zatrzymany i jeszcze we wtorek postawiono mu zarzut zabójstwa oraz dokonania gwałtu. - Wiadomo, że ten mężczyzna to multirecydywista. Ma dość bogatą przeszłość kryminalną. Był wielokrotnie karany. Ostatnio był karany za rozbój - podali śledczy cytowani przez TVN 24. Jeszcze we wtorek prokurator przygotował wniosek o areszt dla 41-latka, a sąd się do niego przychylił.

Zdaniem biegłych ofiara, pozostawiona na mrozie bez odzieży, zmarła w wyniku wychłodzenia, a także na skutek zewnętrznych i wewnętrznych obrażeń ciała dokonanych przez sprawcę. - Nastąpił wstrząs krwotoczny i to było przyczynkiem do śmierci tej kobiety - poinformował stację prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że 41-latek wynajmował mieszkanie w Środzie Wielkopolskiej i prawdopodobnie szukał pracy. Do mieszkania zaprosił 46-latkę, która przyjechała do niego z Poznania. - Potem nastąpiła cała sekwencja zdarzeń, która doprowadziła do śmierci 46-latki. Nie wiemy, jak oni się poznali, prawdopodobnie było to w Poznaniu, gdzie kobieta mieszkała - wyjaśnił rzecznik prokuratury. Dodał, że podejrzany przyznał się do "obcowania płciowego z kobietą", ale "nie odniósł się w żaden sposób do jej śmierci". Grozi mu 12 lat więzienia.

Pamiętaj, że jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc, możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>