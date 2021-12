Granica z Białorusią. Straż Graniczna rapuje: Sodoma i Gomora, jednym słowem przerąbane

We wtorek rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska przekazała, że od 1 sierpnia deportowano z Polski 687 uchodźców. Osoby te trafiły nie tylko do krajów pochodzenia, ale również do innych państw. Od początku roku straż odnotowała prawie 40 tys. prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

7 grudnia w mediach społecznościowych Straży Granicznej opublikowana została również piosenka nazwana "Murem za Polskim Mundurem". "Tak to my niebiesko-zieloni. Jednoczymy siły, gdy chodzi o nasz kraj..." - zaczyna wpis polska straż. Z opisu wynika, że autorami utworu są mł. Chor. SG Daniel Pawłowski z Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz mł. Asp. Szymon Głuszek z policji. Panowie występują prywatnie jako Bullet i NZNŻ z policyjnej grupy muzycznej RaPsy.

Rap pracowników z granicy doczekał się także teledysku. W piosence pojawia się przede wszystkim wątek kryzysu na granicy Polski i Białorusi. Świadczy o tym m.in. fragment dotyczący przemytników i "złego reżimu", a także fragmenty z nagrań szturmu uchodźców na granicę. Autorzy dodają, że służby jednoczą siły, ponieważ chodzi o losy Polski. Według nich, bez ich wsparcia w Polsce byłaby "Sodoma i Gomora, jednym słowem przerąbane".

"Murem za Polskim Mundurem" - tekst piosenki

1. Dozgonny szacunek dla służb broniących granicy,

zły reżim przeciwnika nie cofnie się przed niczym.

To my, policja, wojsko, graniczni strażnicy,

połączyliśmy siły, a wróg musi się z tym liczyć.



Przemytnicy pragną tylko robić lewą pengę,

na ludzkiej krzywdzie jest dorobić się najprędzej.

Przemyt ci się uda, jesteś koleś w wielkim błędzie,

wataha zawsze tutaj jest, była no i będzie.



Policja nas wspomaga, to przecież zrozumiałe stale,

Polska to nasz kraj, wiemy o tym doskonale,

ale dosyć bredni, kłamstw - prawdę w wersach wam oddaję.

Bo co by było, gdyby służb nie było w Polsce wcale?



Sodoma i Gomora, jednym słowem przerąbane!

Bo to dla żołnierzy - wielkie dzięki również wam Panowie, Panie!

Zawsze w planie naszych granic ochranianie,

co by się nie działo, obowiązki służbowe będą wykonane!





Ref: Tak to my, niebiesko-zieloni.

jednoczymy siły, gdy chodzi o nasz kraj historii tory.

Tworzymy na bicie,

dla wszystkich służb chroniących w potrzebie naszą polską granicę.



Tak to my, niebiesko-zieloni,

jednoczymy siły, gdy chodzi o nasz kraj historii tory.

Tworzymy na bicie,

dla wszystkich służb chroniących w potrzebie naszą polską granicę.



2. Wszędzie niezbędni, a tak bardzo pomijani

wbrew wszystkim przeciwnościom, policja broni granic!

Tarcza przy tarczy, jak Hopliców armia,

to kwestia wyszkolenia - nikt nie liczy tu na farta.



Dziś policja działa, na wszystkich frontach świata,

pomocna ręka, wyciągnięta w stronę brata.

Dla przestępców krata, izolacji długie lata!

Resocjalizacja, desiderata (?).



Policja to wojownik czasów pokoju,

cały czas jest na wojnie, cały czas w środku boju.

Wszystkie służby dzisiaj, jak palce jednej pięści,

"Murem za Mundurem" - nikt się tu nie będzie pieścić.



Raz na dzielnicach, strzeżemy praw, ulicy,

a za chwilę z wojskiem chronimy granicy.

To codzienne Kata, techniki obalenia,

żaden funkcjonariusz, tutaj nie jest bez znaczenia.



"Nawet z narażeniem życia" - to nie jest tylko slogan,

bo po każdej interwencji możemy spotkać Boga.

My bierzemy środek, żandarmeria flanki,

jest z nami Straż Graniczna, nie poddamy się bez walki!



Próbujecie nas oczernić, wskazać naszą winę,

wyszydzić, opluć, albo też pominąć.

To po tarczy spłynie, bo jesteśmy silni,

od początku i do końca, razem w pierwszej linii.

Ref: Tak to my, niebiesko-zieloni (...)

