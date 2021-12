Warszawa. Agenci FBI mieli odwiedzić Polskę. Pomagali polskiej policji w poszukiwaniach

Zobacz wideo Tworzył forum pedofilskie w darknecie. Policja i FBI namierzyły jego mieszkanie w Łodzi

Jak podaje "Super Express", agenci FBI mieli odwiedzić Polskę na początku listopada tego roku. Według informacji, do których dotarł dziennik, amerykańska agencja rządowa wspomagała polską policję w poszukiwaniach zaginionej kobiety z polsko-amerykańskim obywatelstwem.

Jak czytamy, Gretchen Evita W.P. przeprowadziła się do Polski wraz z synem Karlem kilka lat temu, po śmierci męża. W październiku ubiegłego roku mężczyzna miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych i przyznać się swojej przyrodniej siostrze do zabicia matki, a następnie poćwiartowania jej ciała i wrzucenia do rzeki. Ciała kobiety nigdy jednak nie znaleziono.

"12 i 13 kwietnia agenci FBI przeprowadzili wywiad z Karlem P., podczas którego przyznał się do zamordowania swojej matki, w tym wyrzucenia jej poćwiartowanego ciała do Wisły" - pisze "Super Express", powołując się na akta z amerykańskiego sądu. 28-latkowi miały zostać już przedstawione zarzuty.

Agenci FBI odwiedzili Warszawę. Mieli pomagać w poszukiwaniach kobiety

W związku ze sprawą agenci Federalnego Biura Śledczego mieli zjawić się w Warszawie, gdzie wraz z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym przeszukiwali Wisłę i Narew. Pojawiły się bowiem informacje, jakoby pewien wędkarz wyłowił z rzeki walizkę z ludzkimi szczątkami, ale w przerażeniu wrzucił ją z powrotem do wody.

Dziennik poprosił o komentarz Prokuraturę Okręgową w Warszawie oraz Komendę Stołeczną Policji. W odpowiedzi oba organy przekazały, że z uwagi na dobro śledztwa informacje na temat sprawy nie są udzielane.