Obowiązek szczepień ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia "to nie przymus" - wyjaśniamy różnicę

"W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Zdrowia wyjaśniamy, że obowiązek szczepień jest czym innym niż przymus szczepień. Nikt nie wprowadza przymusu szczepień" - czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorek po południu przez resort zdrowia.

Czym jest środek przymusu bezpośredniego i jaka ustawa o tym mówi?

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przesłanki do zastosowania środka przymusu bezpośredniego zawarte zostały w art. 36.:

Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków

Zgodnie z ustawą, o zastosowaniu przymusu decyduje lekarz lub felczer i może zwrócić się o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej. "Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej" - czytamy w ustawie.

Zgodnie z art. 36 "przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby - bez jej zgody".

Prof. Bralczyk o różnicach między przymusem i obowiązkiem

W sprawie terminów "przymus" i "obowiązek" wypowiedział się także językoznawca prof. Jerzy Bralczyk. - Przymus zakłada pewne fizyczne działania, a obowiązek jest tylko kategorią prawną. Oczywiście mogą być jakieś sankcje wobec tych, którzy obowiązku nie dopełniają. Może być tak, że ktoś, kto nie podda się obowiązkowi, poniesie za to karę. Przymusowi nie można się nie poddać - zauważa prof. Bralczyk w rozmowie z portalem Interia.pl.

- Kiedyś był obowiązek służby wojskowej. Jeśli ktoś się nie zgłaszał, to np. wsadzali do więzienia. Gdyby był przymus, to braliby w kamasze niezależnie od wszystkiego. Przymusza się do czegoś. Obowiązek nakłada tylko sankcje na tych, którzy temu obowiązkowi nie chcą podlegać - precyzuje profesor.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że resort zdrowia przygotowuje się do wprowadzenia szczepień obowiązkowych dla trzech grup zawodowych. - Chcemy od 1 marca wprowadzić obowiązek szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych - powiedział.

W związku z wysoką liczbą zakażeń oraz zgonów i pojawieniem się wariantu omikron rząd postanowił wprowadzić kolejne obostrzenia. - Omikron został na forum Unii Europejskiej określony jako bardzo poważne zagrożenie, które może doprowadzić do V fali - podkreślił szef resortu zdrowia.

