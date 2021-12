"W roku szkolnym 2020/21 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 85,7 proc. uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (97,8 proc.), przemyskiej (97,5 proc.) i rzeszowskiej (97,1 proc.), zaś najniższy w diecezji wrocławskiej (65,7 proc.), poznańskiej (69 proc.) i warszawskiej (69,5 proc.)" - czytamy w roczniku ISKK. Na religię uczęszcza najwięcej uczniów szkoły podstawowej - 92,1 proc., a najmniej osób uczy się religii w szkołach branżowych drugiego stopnia - 58,2 proc. W roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii uczęszczało 87,6 proc. uczniów - prawie dwa proc. więcej niż w 2020/21.

Kościół w 2020 roku w Polsce. O 20 proc. spadła liczba studentów w seminariach

We wtorek Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował dane statystyczne za 2020 rok. Wynika z nich, że w Polsce jest 10 361 parafii katolickich i w porównaniu do ubiegłego roku jest ich o 21 mniej. Najwięcej parafii znajduje się na terenie diecezji tarnowskiej (454), krakowskiej (448) i poznańskiej (414) - czytamy w roczniku. Do diecezji inkardynowanych należało 24 208 księży - to o dwa proc. mniej niż w ubiegłym roku. Z kolei o 20 proc., w porównaniu do ubiegłych lat, zmniejszyła się liczba studentów w wyższych diecezjalnych seminariach duchownych - w 2020 r. było ich 1619.

Jak epidemia koronawirusa wpłynęła na chrzty, komunie i śluby?

"Sytuacja epidemii COVID-19 w 2020 roku znacząco wpłynęła na praktyki niedzielne oraz życie sakramentalne polskich katolików. W 2020 roku sakrament chrztu został udzielony 312,1 tys. osobom, co stanowi 16,3 proc. mniej w porównaniu do roku 2019" - czytamy w opublikowanym roczniku.

W porównaniu do 2019 roku, o 49 tys. osób więcej przyjęło pierwszą komunię - było to 298 tys. wiernych. Do bierzmowania przystąpiło 252,3 tys. osób, czyli 34 proc. mniej niż w 2019 roku. W 2020 roku udzielono 91,5 tys. ślubów kościelnych - o 26,8 proc. mniej niż rok wcześniej.

