Nowe obostrzenia. Dla kogo i od kiedy obowiązek szczepień?

Podczas konferencji we wtorek 7 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceszef resortu Waldemar Kraska ogłosili nowe obostrzenia, które mają na celu zatrzymanie rozprzestrzenianie się koronawirusa. - Omikron został na forum Unii Europejskiej określony jako bardzo poważne zagrożenie, które może doprowadzić do V fali - podkreślił Adam Niedzielski.

Politycy poinformowali również o obowiązku szczepień trzech grup zawodowych. - Chcemy od 1 marca wprowadzić obowiązek szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych - powiedział minister resortu zdrowia. - Musimy podjąć decyzję nieco bardziej radykalne. Obostrzenia, które zostały zaanonsowane tydzień temu, nie wywołują zauważalnego efektu - dodał

Obowiązkowe szczepienia dla kilku grup. Rząd idzie "śladem Niemiec i Austrii"

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca "będzie miał prawo oczekiwań wyniku testu od pracownika". - Testy w tym projekcie ustawy są zagwarantowane za darmo dla polskich obywateli - uspokoił. - Projekt ustawy dyskutujemy w klubie Prawa i Sprawiedliwości, rozmawiamy z kierownictwem, mam nadzieję, że w ciągu tygodnia projekt zostanie skierowany na formalną ścieżkę - dodał. Polityk zapowiedział również powrót do nauki "w kontakcie".

- Chcemy wykorzystać okres ferii, żeby wydłużyć okres nieobecności dzieci w szkołach. Te kilka dni poprzedzające święta, od 20 do 23 grudnia, oraz okres po świętach będzie okresem zdalnej nauki. Ten okres potrwa do 9 stycznia i potem wrócimy do stacjonarnego nauczania - poinformował. Z tego powodu minister ogłosił obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. - Tutaj, idąc śladem Niemiec, Austrii będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup - medyków, nauczycieli i służb mundurowych - dodał.

