Obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych. Niedzielski: Musimy podjąć decyzje bardziej radykalne

- Jesteśmy na średnim poziomie zakażeń ok. 20 tys. Utrzymuje się to od tygodni. To jest bardzo niepokojące - powiedział na konferencji prasowej Adam Niedzielski. Minister zdrowia podkreślał, że "nie ma sygnałów, które mówiłyby o wyraźnej tendencji spadkowej". - Scenariusz, w którym mamy do czynienia z utrzymaniem tak wysokiej liczby zakażeń oraz dodatkowe ryzyko pojawienia się mutacji omikron wymagają stanowczych działań - podkreślił.

Adam Niedzielski: Obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup

Niedzielski przypomniał, że w myśl nowych przepisów pracodawca "będzie miał prawo oczekiwań wyniku testu od pracownika". - Testy w tym projekcie ustawy są zagwarantowane za darmo dla polskich obywateli - powiedział. - Projekt ustawy dyskutujemy w tej w klubie Prawa i Sprawiedliwości, rozmawiamy z kierownictwem, mam nadzieję, że w ciągu tygodnia projekt zostanie skierowany na formalną ścieżkę - dodał.

Adam Niedzielski potwierdził "obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych". - Tutaj, idąc śladem Niemiec, Austrii będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup - medyków, nauczycieli i służb mundurowych - powiedział minister zdrowia.

Odnosząc się do obostrzeń, Niedzielski powiedział: - Musimy podjąć decyzję nieco bardziej radykalne. Obostrzenia, które zostały zaanonsowane tydzień temu, nie wywołują zauważalnego efektu.

Zmiany w obostrzeniach

Podkreślił, że konieczne są decyzje co do "zaostrzenia regulacji". Adam Niedzielski poinformował, że nastąpi zmniejszenie limitów osób z 50 proc. do 30 proc. - Żeby ten limit mógł być przekroczony, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikat - podkreślił.

Szef resortu poinformował, że w okresie przed świętami (20-23 grudnia), a także tuż po, będzie obowiązywała zdalna nauka. Ma zakończyć się ona 9 stycznia. - Intencją jest wydłużenie okresu, gdy nie chodzi do transmisji, interakcji między dziećmi - podkreślił.

Niedzielski zapowiedział, że "każdy pracownik będzie miał dostęp do darmowego testu". Minister zdrowia zapowiedział ograniczenia w działalności klubów i dyskotek.

