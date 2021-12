Łódzkie. Doszło do awantury, padły strzały. Nie żyje 49-latek, jego żona jest ranna

Zobacz wideo Policjanci reanimowali pasażera warszawskiego autobusu

Jak podaje tvn24.pl, zgłoszenie ws. awantury domowej w Woli Cyrusowej w gminie Dmosin (woj. łódzkie) policja otrzymała we wtorek około godz. 9:30. Wynikało z niego, że 49-latkowi zadano rany śmiertelne. Na miejscu tragedii funkcjonariusze znaleźli zakrwawione ciało mężczyzny. Dotarli też do jego żony, która była ranna.

- Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna zmarł na skutek odniesienia rany z broni palnej. Nie wiemy jednak, w jakich okolicznościach doszło do postrzelenia go oraz kto pociągnął za spust - przekazał w rozmowie z TVN24 aspirant Mariusz Chmiel, rzecznik komendy powiatowej w Brzezinach. - Z moich informacji wynika, że dyżurnego zaalarmował syn zmarłego mężczyzny i ranionej kobiety - powiedział funkcjonariusz. Jak dodał, sprawa jest wyjaśniana przez policjantów pod nadzorem prokuratury.

Pomoc dla ofiar przemocy domowej

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.

