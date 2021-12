Nowe obostrzenia na Boże Narodzenie. Piotr Müller: Będą decyzje ograniczające mobilność

Zobacz wideo Ile może jeszcze potrwać pandemia koronawirusa?

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem władze planują zmiany w obostrzeniach. Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller we wtorkowej rozmowie w TVP stwierdził, że informacje o sytuacji panującej w kraju są "bardzo niepokojące".

- Z jednej strony bardzo duża liczba zachorowań, a z drugiej strony duża liczba osób, które umierają, głównie osób niezaszczepionych, więc decyzje najprawdopodobniej zostaną ogłoszone, jeśli nie dzisiaj, to jutro - zapowiedział rzecznik rządu.

Nowe obostrzenia. Waldemar Kraska: Uzgodnienia jeszcze są dyskutowane

Rzecznik prasowy rządu zaprzeczył spekulacjom o wprowadzeniu lockdownu. - Szczegółów bym nie chciał przekazywać, ale to będą decyzje, które będą się wiązać z ograniczeniami - zmianą limitów i pewnymi działaniami ograniczającymi mobilność społeczną po to, aby rozwój choroby ograniczyć - zapowiedział Müller. Dodał, że osoby zaszczepione będą "zasadniczo wyłączone z tych ograniczeń".

Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska, odnosząc się do wypowiedzi rzecznika rządu, powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że "te uzgodnienia jeszcze są dyskutowane, jaki mają mieć ostateczny kształt". Polityk stwierdził, że nowe obostrzenia będą prawdopodobnie obowiązywać na terytorium całego kraju. Dodał, że obostrzenia będą oparte o zalecenia Rady Medycznej.

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19?

"Szukamy możliwości, które by mobilizowały"

Piotr Müller został zapytany przez dziennikarza TVP o to, dlaczego rząd nie chce wprowadzić obowiązkowych szczepień. Polityk tłumaczył, że Polska nie jest w Europie wyjątkiem.

- Obowiązkowe szczepienia jeszcze nie obowiązują w żadnym kraju europejskim. Jest zapowiedź takich decyzji w Austrii i to od lutego, więc to nie jest łatwa decyzja. Takiego powszechnego obowiązku szczepień faktycznie nie planujemy, ale szukamy takich możliwości, które by mobilizowały do szczepień - podkreślił rzecznik rządu.

- Będziemy wzmacniać mechanizmy szczepienia, obowiązkowości w przypadku niektórych zawodów. Będziemy dyskutować o wzmocnieniu obostrzeń w niektórych miejscach, w szczególności dla osób niezaszczepionych - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w poniedziałek 6 grudnia.

