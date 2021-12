Kopalnia Bielszowice. Ratownicy dotarli do zasypanego górnika. "Mężczyzna nie daje oznak życia"

- Mężczyzna nie daje oznak życia. Jego wydostanie i transport na powierzchnię potrwa kilka godzin - przekazała Polska Grupa Górnicza w komunikacie dla PAP. Do wstrząsu doszło w sobotę 4 grudnia przed godziną 9. Jak podaje RMF FM, dopiero kiedy ratownikom uda się wydobyć pracownika z zawalonego chodnika, będzie mógł zobaczyć go lekarz.

Wstrząs w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Po 15-godzinnych poszukiwaniach dotarto do pierwszego przysypanego górnika

Do zdarzenia doszło w części kopalni należącej do Polskiej Grupy Górniczej, w rejonie ściany 001Z w pokładzie 504, ok. 780 metrów pod ziemią. Na skutek wstrząsu, pod ziemią doszło do zawału skał na długości aż 50-60 metrów.

Od początku wiadomo było, że w rejonie wstrząsu znajdowało się siedmiu górników, jednak jeszcze tego samego dnia na powierzchnię wyprowadzonych zostało pięciu z nich. W sobotę wieczorem, po 15 godzinach poszukiwań, ratownikom udało się dotrzeć do szóstego poszkodowanego.

Mężczyzna od razu trafił do szpitala św. Barbary w Sosnowcu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 31-latek do końca tygodnia powinien wrócić do domu.

- Pacjent jest w stanie ogólnym dobrym. Obecnie jest w trakcie dodatkowej diagnostyki na oddziale, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w porządku. Nie ma obrażeń wewnętrznych, jest wydolny krążeniowo, oddechowo. Zeszła już opuchlizna pourazowa z części jego twarzy; dzisiaj będzie podjęta próba pionizacji pacjenta, czyli będzie stawiał pierwsze kroki po wypadku. Chcemy go do końca tygodnia wypisać ze szpitala - powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik sosnowieckiego szpitala Tomasz Świerkot.

