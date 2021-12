Wigilia 2021. Czy 24 grudnia to dzień wolny od pracy? Wyjaśniamy!

W Polsce jest 13 świąt wolnych od pracy. Dowiedz się, czy 24 grudnia jest jednym z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarmark w Gdańsku trzecim najpiękniejszym w Europie. Tak wygląda

Wigilia 2021. Czy 24 grudnia to dzień wolny od pracy?

W 2021 roku wigilia Bożego Narodzenia wypada w piątek, 24 grudnia. Tego dnia sklepy są otwarte krócej - do godziny 14:00. Mimo to nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Jednak tego dnia wiele zakładów skraca godziny pracy - również sklepy mogą kończyć pracę na przykład o godzinie 12 lub 13. Warto więc mieć to na uwadze, planując świąteczne zakupy.

=Ruszył Konkurs Szopek Krakowskich. Część z nich jest ogrodzona drutem

Dni wolne od pracy w 2021 roku

Sprawdź, kiedy wypadają dni wolne od pracy w 2021 roku i 2022 roku?

Dni ustawowo wolne od pracy w 2021 roku:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

4 kwietnia - Wielkanoc, pierwszy dzień świąt

5 kwietnia - Wielkanoc, drugi dzień świąt

1 maja - Święto Pracy,

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja,

23 maja - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

3 czerwca - Boże Ciało,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - Boże Narodzenie, pierwszy dzień świąt

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

27 grudnia - czy to dzień wolny od pracy? Mamy nowe święto państwowe

Dni ustawowo wolne od pracy w 2022 roku:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

17 kwietnia - Wielkanoc, pierwszy dzień świąt,

18 kwietnia - Wielkanoc, drugi dzień świąt,

1 maja - Święto Pracy,

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja,

5 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

16 czerwca - Boże Ciało,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - Boże Narodzenie, pierwszy dzień świąt,

26 grudnia - Boże Narodzenie, drugi dzień świąt.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.