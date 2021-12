Karkonosze. Chciał zdobyć Śnieżkę w szortach. Później ukradł kurtkę ratownikowi GORP

Zazwyczaj ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dzielą się w mediach społecznościowych swoimi sukcesami, jednak nie tym razem. Okazuje się, że jeden z turystów ukradł kurtkę ratownikowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Stopnie zagrożenia lawinowego

Ratownicy GOPR o pożyczeniu kurtki: Ludzki odruch

"Ostatni weekend przysporzył nam sporo pracy. Przeprowadziliśmy kilka akcji ratunkowych w trudnych, zimowych, wietrznych warunkach. W trakcie sobotnich działań podczas ewakuacji wychłodzonej osoby, turysty, który zdecydował się zdobyć szczyt Śnieżki w samych szortach, jeden z ratowników pożyczył wychłodzonemu mężczyźnie swoją kurtkę" - czytamy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek na Facebooku GOPR Karkonosze. Jak mówią ratownicy, to był "ludzki odruch, chęć pomocy drugiej osobie", jednak turysta nie docenił poświecenia goprowca.

Kradzież kurtki GOPR zgłosił na policję

Gdy ratownicy zwieźli na dół poszkodowanego, który próbował w samych szortach zdobyć Śnieżkę, ale nie dał rady, mężczyzna poprosił ratownika, by tan pożyczył mu kurtkę jeszcze na 'momencik'. Zapewniał, że tylko zejdzie w niej do auta, nałoży swoje ubrania i za chwilkę ją przywiezie. "To była sobota, do dziś nie wrócił" - przekazali ratownicy GOPR. Nadal proszą o zwrot specjalistycznej odzieży.

Pogoda. W nocy ścisnął mróz, w Bieszczadach "śnieg po kolana"

Przeczytaj więcej podobnych informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl.

"Drogi Turysto, wiemy, że możesz być jeszcze w szoku. Wciąż wierzymy, że to przypadek i wynika hmm... z roztargnienia" - podkreślili ratownicy. I dodali: "Prosimy o zwrot kurtki, to element wyposażenia ratowniczego, oznaczony emblematami GOPR, niezbędny do pracy w ciężkich zimowych warunkach". Sprawę zgłosili policji.

Ostrzeżenie lawinowe dla Karkonoszy. Wiatr osiąga 166 km/h. Na Bałtyku sztorm