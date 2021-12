W skrzyni odnalezionej przez alpinistę znajdowały się szmaragdy, szafiry oraz rubiny. Zapakowane zostały w plastikowe woreczki, a na każdym z nich znajdował się napis: Made In India.

REKLAMA

Zobacz wideo Topniejący lodowiec może spaść z Mont Blanc

Alpinista odnalazł skrzynię na zboczu Mont Blanc. Po 8 latach otrzymał połowę wartości skarbu

Jak podaje BBC, w 2013 roku alpinista natknął się na skrzynię wypełnioną szmaragdami, rubinami i szafirami. Choć wówczas oddał skarb na policję, teraz, po ośmiu latach, przyznano mu połowę jego wartości, co oznacza, że nagroda dla znalazcy wynosi 150 tys. euro. Skarb przejęły władze lokalne w Chamonix po kilku latach bezskutecznych poszukiwań rodziny właściciela skrzyni z drogocennymi kamieniami.

Wrocław. W Kolejkowie pojawiło się miasto z piernika [GALERIA]

Tragedie lotnicze w pobliżu Mont Blanc. Skarb pochodzi z jednej z katastrof

Jak podaje BBC, zdaniem śledczych drogocenny skarb jest własnością osoby, która zginęła w 1966 roku w katastrofie lotniczej. Samolot leciał wówczas z Bombaju do Nowego Jorku, a na jego pokładzie znajdowało się 117 osób - m.in. znany fizyk Homi J. Bhabha uznawany za ojca indyjskiego programu nuklearnego.

Więcej aktualnych informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Po tej katastrofie na Mont Blanc znajdowano przez lata ludzkie szczątki, bagaże oraz dokumenty. W 2012 roku odnaleziono teczkę z przesyłką dyplomatyczną, gazetami, notatnikami i prywatnymi listami - z roku katastrofy.

Chciał, by jego dzieci były najmłodszymi zdobywcami Mont Blanc. Porwała je lawina

To jednak nie jest jedyna tragedia lotnicza, do której doszło w pobliżu Mont Blanc. W 1950 roku po francuskiej stronie szczytu doszło do katastrofy lotu Air India 245. Wówczas zginęło 48 osób - 40 pasażerów i 8 członków załogi - czyli wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie. Samolot odbywał lot na linii Mumbaj - Kair - Genewa - Londyn. Do tej pory nie ujawniono przyczyny tragedii.