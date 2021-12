Gawkowski do antyszczepionkowców: chodźcie ze mną na cmentarz, zobaczymy, czy tej choroby nie ma

Lewica chce iść "austriacką" drogą walki z pandemią. Rząd w Wiedniu zapowiedział niedawno, że od lutego przyszłego roku chce wprowadzić obowiązek szczepień dla wszystkich. Z tym duchem zamierzają również iść posłowie i posłanki Lewicy. W niedzielę partia ogłosiła projekt ustawy, który wprowadzałby obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla osób dorosłych, a osoby niezaszczepione podlegałyby karze grzywny. Posłowie uważają też, że "zakłady pracy i pracodawcy powinni mieć prawo do kontroli, kto jest zaszczepiony, kto jest niezaszczepiony".

Lewica chce obowiązku szczepień przeciw COVID-19. Gawkowski: Sam jestem doświadczony

Liderzy partii zaapelowali do innych formacji, aby to rozwiązanie poparli. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, podczas konferencji swojego ugrupowania pod Sejmem zarzucał rządowi, że ten nie przygotował się do czwartej fali koronawirusa. Poseł Adrian Zandberg stwierdził z kolei, że rząd chce się przypodobać antyszczepionkowcom, a nie walczy z epidemią. - Polityka i rządzenie to jest zdolność do wzięcia odpowiedzialności. W polskiej polityce jest dosyć popularne miganie się od odpowiedzialności, mówienie: "niech zrobią to inni" - dodawał.

Polska, w której zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw Covid-19 jest 55,11 proc. populacji (28 listopada br.) , jest na 23. miejscu w Unii Europejskiej pod tym względem. Najlepszy wynik w UE pod względem odsetka osób, które otrzymały już co najmniej jedną dawkę szczepionki, ma Portugalia (89,04 proc.).

Lewica chce obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla dorosłych

Więcej informacji o pandemii znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

O potrzebie obowiązkowych szczepień Krzysztof Gawkowski mówił na antenie TVN24. Szef klubu Lewicy przyznał z rozmowie z Konradem Piaseckim, że sam w życiu osobistym przeżył bolesne sytuacje związane pandemią.

Sam jestem tym doświadczony. Rok temu zmarł mój tata. Trzy tygodnie temu na COVID-19 zmarła moja babcia. Dwa tygodnie temu moja 10-miesięczna córka leżała w ciężkim stanie w szpitalu

- opowiadał na antenie TVN24. Odniósł się też do licznych w Polsce przeciwników szczepień.

Jeżeli czasem słyszę od środowiska antyszczepionkowców, że nic się nie wydarzyło, że generalnie tej choroby nie ma, to mówię: chodźcie ze mną na cmentarz, zobaczymy czy tej choroby nie ma

- mówił. I dodawał: - Odpowiadam za bezpieczeństwo ludzi, którzy tego nie przeszli, a nie chcieliby, żeby ktokolwiek w rodzinie czy z ich bliskich umarł.

MZ: 13 250 zakażeń koronawirusem i 25 ofiar śmiertelnych

Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek 6 grudnia: ponad 13 tys. zakażeń

A liczba zakażeń w Polsce wciąż jest bardzo duża. Jak podało Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek, 6 grudnia, w ciągu doby wykryto 13 250 nowych przypadków i 25 ofiar śmiertelnych. Tydzień temu (w poniedziałek 29 listopada) w ciągu doby wykryto 13 115 nowych zakażeń, 18 osób zmarło. Rekord IV fali padł na początku grudnia (1 grudnia br.). Liczba zarażonych wyniosła wtedy ponad 29 tys.