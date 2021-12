Drezdenko. Szarpanina podczas kontroli sanepidu w sklepie. "Bulwersujące zachowanie właściciela"

Zdarzenie miało miejsce w Drezdenku w województwie lubuskim. Agresywny 55-latek uniemożliwiał dwóm inspektorkom sanepidu kontrolę sanitarną związaną z pandemią koronawirusa. Doszło do przepychanki.

"W trakcie wymiany zdań mężczyzna stał się agresywny popychał kobiety, co spowodowało, że jedna z nich upadła na ziemię" - podała Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich. Informacja na temat incydentu pojawiła się w poniedziałek 6 grudnia. Funkcjonariusze podkreślają, że "bulwersujące zachowanie właściciela, któremu pomagał drugi mężczyzna, uniemożliwiło skuteczne przeprowadzenie kontroli".

Sanepid powiadomił policję, która szybko namierzyła sprawców i doprowadziła mężczyzn do aresztu. Właściciel sklepu usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i uniemożliwienie kontroli. Za takie przestępstwo odpowie również drugi z zatrzymanych. Sprawcom grożą trzy lata więzienia.

Wola. Klienta apteki na Lesznie poproszono o założenie maseczki. Zdemolował lokal

Zdemolowana apteka na Lesznie

Nerwy z powodu związanych z pandemią wytycznych sanitarnych tracą nie tylko właściciele, ale też klienci. We wtorek wieczorem (30 listopada br.) aptekę przy ul. Leszno na warszawskiej Woli zdemolował nieznany wandal. Do placówki przyszedł bez maseczki. Na uwagę farmaceutek, aby zastosował się do obowiązujących obostrzeń, wpadł w furię. Mężczyzna przewrócił część stojaków z lekami i zaczął niszczyć inne elementy wyposażenia lokalu.

Przypominamy: Obecnie każdy ma obowiązek noszenia maseczki w miejscach publicznych. Chodzi m.in. o komunikację miejską, kina, przychodnie i apteki. Pełną listę znajdziesz >>>TU<<<.