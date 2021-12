Pasławska o budowie "politycznego centrum": Rozmawiamy z Porozumieniem i Polską 2050

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gościnią posłanka Urszula Pasławska

W poniedziałkowej Porannej rozmowie Gazeta.pl głównym tematem były sobotnie wybory władz PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie został wybrany na kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego partii.

- Niespodzianki nie było. Poważnie podeszliśmy do każdego głosu i całego kongresu - stwierdziła Urszula Pasławska.

Posłanka PSL przekonywała, że Władysław Kosiniak-Kamysz "przeprowadził PSL przez najcięższe lata". - Zmierzył się z próbą eliminacji naszej partii przez PiS ze sceny politycznej, spłacił długi z minionych lat. Osiągnął sukces w wyborach parlamentarnych. PSL ma dzięki niemu stabilne poparcie na scenie politycznej - zapewniała.

Urszula Pasławska skomentowała także najnowsze sondaże, w których PSL nie przekracza progu wyborczego. - Nasze sondaże zawsze są niedoszacowane - uznała.

Pasławska: AgroUnia jest bardzo istotnym graczem i ważnym głosem w debacie publicznej

Posłanka została zapytana o kongres AgroUnii, który odbywał się w tym samym czasie, co kongres PSL. Ruch ten postanowił zostać partią i w najbliższych wyborach ubiegać się o wejście do parlamentu, a jego lider, zgodnie z własnymi deklaracjami, chce być premierem. - AgroUnia jest bardzo istotnym graczem i ważnym głosem w debacie publicznej - mówiła wiceprezeska PSL.

- Jest to partia, która buduje się w buncie. Jest ważnym głosem - dodała. Jak zapewniła, PSL widzi możliwości współpracy z AgroUnią w sprawach dotyczących rolnictwa.

Zapytana o to z kim PSL będzie chciał pójść do wyborów odparła, że celem partii jest "budowa politycznego centrum".

- Będziemy współpracować z każdym, kto ma umiarkowane poglądy i definiuje się jako centrowiec. Rozmawiamy m.in. z Jarosławem Gowinem i z partią Szymona Hołowni. Na razie są to rozmowy na poziomie komisyjnym i parlamentarnym. Jednak jako opozycja nie mamy wyjścia. Musimy znaleźć sojusze i poukładać scenę polityczną tak, by iść do wyborów w solidnych blokach opozycyjnych - dodała

Pasławska: Droga prowadząca do polexitu jest blisko

Posłanka PSL zapowiedziała, że partia będzie negować wszelkie ustawy, które skłócają nas z UE i NATO. W jej ocenie sobotni "Warsaw Summit", czyli spotkanie liderów skrajnej prawicy pokazuje, że rząd nie ma pomysłu, z kim rozmawiać w strukturach Unii Europejskiej.

- To nie jest polski, a pisowski patriotyzm - uznała. - Droga prowadząca do polexitu jest blisko. Trzeba uważać, by dorobek 30 lat, którym wypracowaliśmy sobie pozycję w UE, nie został zniweczony - podsumowała.