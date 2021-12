Parada Mikołajów w Gdyni. Motocyklista wjechał w grupę ludzi. Ranna została kobieta

Zobacz wideo Tomaszów Lubelski. Potrącił kobietę na przejściu. Prawo jazdy posiadał dopiero od trzech dni

Do wypadku doszło w niedzielę chwilę po godz. 12:00 na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Jak podaje tvn24.pl, powołując się na informacje od służb, dwóch motocyklistów otarło się o siebie. Wskutek zdarzenia jedna z maszyn przewróciła się na bok. Z kolei drugi z motocyklistów wjechał w grupę ludzi obserwujących paradę.

Poszkodowana została kobieta

Jak przekazała w rozmowie z tvn24.pl podkom. Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, poszkodowana został kobieta. To 42-letnia mieszkanka Gdyni. Ranna została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Reporter TVN24 ustalił nieoficjalnie, że kobieta doznała urazu głowy, jednak jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Obaj motocykliści byli trzeźwi.

Motocykliści pomagają dzieciom

Celem akcji "Mikołaje na motocyklach" jest m.in. zebranie środków na upominki dla podopiecznych domów dziecka oraz na posiłki w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa pomorskiego.

"Wszystko, co tyczy się akcji, jest robione z myślą o dzieciakach, które potrzebują pomocy materialnej, albo zwyczajnego pokrzepienia duszy powodem do śmiechu i zabawy. W ciągu tych wszystkich lat jakie upłynęły od pierwszej edycji, udało nam się ufundować dziesiątki tysięcy ciepłych posiłków dla wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie woj. pomorskiego, dotarliśmy z podarunkami do tysięcy małych pacjentów przebywających na oddziałach trójmiejskich szpitali oraz byliśmy świadkami szerokich uśmiechów, jakie pojawiały się na nasz widok w wykonaniu wychowanków domów dla dzieci"- czytamy na stronie akcji.