Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całej Polski. Co to znaczy? Do kiedy obowiązuje?

Zobacz wideo Marzysz o konsoli lub komputerze pod choinką? Zapomnij. Ceny elektroniki oszalały [TOPtech]

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP dotyczący cyberprzestrzeni na obszarze całego kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśniło, że wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 (The UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

REKLAMA

30. urodziny Radia Maryja. Poczta Polska wyemitowała znaczek i kopertę

Stopień alarmowy CRP. "Sygnał do zachowania szczególnej czujności"

"Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności" - poinformowało RCB. "Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej" - dodano w komunikacie.

Afera z udziałem sędziów TSUE. Zalewska: Trybunał powinien zawiesić działalność

Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF2021. Co to za wydarzenie?

Szczyt Cyfrowy ONZ - IGN to forum, którego celem jest dyskusja o rozwoju internetu. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego wydarzenia. "W Światowym Forum Zarządzania Internetem 2021 udział wezmą ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Kilka tysięcy osób z całego globu będzie dyskutować o możliwościach i wyzwaniach stawianych przez internet, a także sposobach pełnego wykorzystania jego potencjału" - czytamy na stronie rządu.

Doradca Dudy: Politycy, którzy mogli Putina popierać, są mniejszym złem

Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021 odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2021 roku, z kolei w dniach 10-12 grudnia zorganizowane zostanie tzw. IGF After Party. Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć pod tym adresem.