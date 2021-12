Rydzyk cytował Kohla po niemiecku. "Wiecie, co to znaczy? Uczcie się szybko. Nie wiadomo, co oni planują"

- Przyznam się, że przed takimi uroczystościami mam straszny stres. Dzisiaj też - powiedział podczas uroczystości 30-lecia Radia Maryja O. Tadeusz Rydzyk. - Wybaczcie mi wszystkie błędy - dodał. Następnie zacytował w oryginale krótką wypowiedź Helmuta Kohla, kanclerza Niemiec w latach 1982-1998. - Wiecie, co to znaczy? Jak nie, to uczcie się szybko, bo nie wiadomo, co przyjdzie, co oni planują. Przecież widzimy - powiedział. - Dobrze, że mamy jeszcze takich rządzących, że o Polskę dbają. Pan minister obrony naukowej, pan minister nauki i edukacji, pan minister sprawiedliwości. Życzę sukcesów, żebyście zawsze byli twardymi kowadłami. Za wszystko wielkie dzięki - dodał.

O. Tadeusz Rydzyk: Życzę, żebyście byli polskimi Polakami

Następnie o. Rydzyk życzył zebranym, żeby "byli polskimi Polakami". - Takimi od Mieszka I przez najlepszych, największych świętych i bohaterów, do Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego. Wszystkim tego życzę. Wtedy damy radę - mówił.

O. Rydzyk mówił o początkach Radia Maryja. - Jak to wszystko zaczynało się, to były lata 80. Myślałem: Boże, czy ja mam dobrze w głowie? Klękałem, mówiłem: Panie Jezu pokaż mi, czy to nie przesada i coś mi się w głowę nie stało z tymi różnymi sprawami, pokaż mi światło. I pokazywał. I na tej drodze stawali różni ludzie, i to marzenie było ogromne. Było spotkanie u Ojca Świętego z pielgrzymką z Krakowa. I tak to się zaczęło. Byli też biskupi. Księża biskupi, nie zapomnę wam tego, że żeście podtrzymywali na duchu, rozmawiali, nieraz do późnej nocy, a nawet do rana i uczyli mnie tego, co chce Pan Bóg, uczyli mnie Kościoła, tego wszystkiego, żeby iść dalej - opowiadał.

Założyciel Radia Maryja wspominał, jak to przyjechał do Torunia mając "80 fenigów". - Tych, którzy mówią o maybachu... Ja przyjechałem audi 80, czerwonym. Też go dostałem - stwierdził. O. Rydzyk nie pierwszy raz, opisując początki swojej katolickiej rozgłośni, mówi o czerwonym audi i 80 fenigach w kieszeni. - Piękny samochód audi 80, czerwony. To mi trochę nie pasowało, ale jak taki dali. Na benzynę nawet nie miałem, ale Pan Bóg jakoś tak łaskawy - mówił w 2018 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Pod koniec swojego przemówienia na sobotniej uroczystości o. Rydzyk podziękował politykom PiS. - Bóg zapłać panu prezydentowi za piękny list, Bóg zapłać panu premierowi, panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu - powiedział.

