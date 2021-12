Nowe informacje ws. akcji ratunkowej w kopalni Bielszowice. Jeden górnik uratowany, "b. trudne warunki"

- Około godziny wpół do pierwszej udało się ratownikom dotrzeć i wytransportować poszkodowanego ze strefy zagrożenia. Pracownik ten został o wpół do drugiej przetransportowany na powierzchnię, następnie zabrany przez karetkę i odwieziony do szpitala św. Barbary w Sosnowcu. Pracownik był przytomny, świadomy, skarżył się na ogólne potłuczenia - powiedział na porannej konferencji prasowej Rajmund Horst, wiceprezes zarządu PGG ds. produkcji. Jak dodał, ze wstępnej diagnozy ratownika medycznego wynika, że górnik ma złamaną dolną kończynę.

Wiceprezes PGG o akcji ratunkowej: Odbywa się w totalnym obwalisku

Jak poinformował, aparatura wykazała, że "w odległości ok. 10-11 metrów od miejsca, w którym znajdował się pierwszy poszkodowany, pochodzi sygnał z lampy drugiego poszkodowanego". - Kontynuujemy prace związane z udrożnieniem tego wyrobiska, żeby dotrzeć do drugiego poszkodowanego. Prace są prowadzone w bardzo trudnych warunkach, to posuwanie się centymetr po centymetrze z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Trudno powiedzieć, jak długo to potrwa - mówił. Dodawał, że akcja ratownicza odbywa się w "totalnym obwalisku".

Wstrząs w kopalni Bielszowice. Ratownicy nawiązali kontakt z jednym z górników

Wstrząs w kopalni Bielszowice

Horst tłumaczył, że "przede wszystkim utrudnienie stanowi przestrzeń, w której ratownicy muszą się poruszać". - Jest ona bardzo ograniczona - podkreślał. Wiceprezes PGG poinformował, że temperatura w miejscu prowadzenia akcji wynosi ok. 25 st. C. - To akceptowalna temperatura, jest zadowalający przepływ powietrza - mówił.

Do wstrząsu o magnitudzie 2,5 doszło w sobotę przed godz. 9:00 w tzw. ruchu Bielszowice. To część kopalni Ruda. Do zdarzenia doszło w rejonie ściany wydobywczej około 780 metrów pod ziemią. Po wstrząsie utracono kontakt z dwoma górnikami. Wieczorem Tomasz Głogowski, rzecznik PGG, poinformował, że udało się nawiązać się kontakt z jednym z nich.

