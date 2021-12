Monice. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Potrącił dwóch chłopców, jeden zmarł

Do wypadku doszło w piątek po południu w województwie łódzkim. 27-latek potrącił dwóch chłopców. Starszy z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, jednak nie udało się go uratować. Badanie trzeźwości wykazało, że sprawca miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

