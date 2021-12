Od poniedziałku pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Co to oznacza?

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. ALFA-CRP to najniższy w czterostopniowej skali określony w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Internetowi giganci, który trafili na śmietnik historii. Z własnej winy (i nie tylko) [TOPtech]

Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF2021. Co to za wydarzenie?

Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. IGF (Internet Governance Forum) to międzynarodowe spotkanie organizowane z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest przeprowadzenie globalnej dyskusji o rozwoju internetu.

"W Światowym Forum Zarządzania Internetem 2021 udział wezmą ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Kilka tysięcy osób z całego globu będzie dyskutować o możliwościach i wyzwaniach stawianych przez internet, a także sposobach pełnego wykorzystania jego potencjału" - czytamy na stronie rządu.

Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021 odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2021 roku, z kolei w dniach 10-12 grudnia zorganizowane zostanie tzw. IGF After Party. Więcej informacji na temat przebiegu tego wydarzenia i zaplanowanych atrakcji można znaleźć TUTAJ.

Wywiad USA: Rosja planuje wielofrontową inwazję na Ukrainę w 2022 roku