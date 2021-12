Tatry. TPN ostrzega przed wchodzeniem na zamarznięte jeziora. "Niech się wam zaświeci czerwona lampka"

W ciągu ostatnich dni temperatura powietrza w Tatrach regularnie spada poniżej zera - w szczególności w nocy, ale w dzień również dzieje się to coraz częściej. Tatrzańskie jeziora powoli zaczynają zamarzać, a to może zachęcić turystów do tego, by na nie wejść. Zanim to jednak zrobimy, warto zatrzymać się i chwilę zastanowić nad tym, czy to krok w dobrym kierunku. Może się to bowiem okazać bardzo niebezpieczne.

Tatry. TPN wydał ostrzeżenia dla turystów. "Zastanówcie się siedem razy"

Na profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego w mediach społecznościowych pojawił się apel do wszystkich osób, które przebywają lub będą przebywać w górach. - W Tatrach zawitała zima, zawitał śnieg, zaczynają zamarzać tatrzańskie jeziora. Jak co roku, mój gorący apel - zanim na jakiekolwiek wejdziecie, zastanówcie się siedem razy - mówił leśniczy Grzegorz Bryniarski.

Bryniarski zauważył, że każdy z nas powinien mieć w głowie "barierę", która powstrzyma nas przed bezrefleksyjnym wejściem na zamarznięty akwen. - Zanim zrobicie ten pierwszy krok na lód, niech się wam zaświeci czerwona lampka. Nigdy nie wiecie, kiedy lód jest gruby, czy pod jakim obciążeniem może się załamać, ilu ludzi może na nim stanąć, żeby było w miarę bezpiecznie - tłumaczył.

Leśniczy zwrócił uwagę również na inne niebezpieczeństwo. Wokół jezior polodowcowych znajdują się strome zbocza. Przy dużej ilości śniegu mogą wytworzyć się tam lawiny, które spadają na tafle jezior, w szczególności sytuacja ta dotyczy Morskiego Oka. - Także, nawet jeśli jesteście na grubym lodzie, nie musi to oznaczać, że jesteście bezpieczni - dodał Bryniarski.

Pamiętajmy, że wchodzenie na lód lub nieostrożna zabawa na zamarzniętych akwenach może sprawić, że lód się załamie i wpadniemy do wody. Grube ubrania ograniczają natomiast nasze ruchy i szybko nasiąkają wodą. Taka sytuacja może więc zakończyć się tragedią. Pamiętajmy też, aby nie tylko nie wchodzić samemu na lód, ale również nie pozwalać na to naszym zwierzakom - im też grozi niebezpieczeństwo!

Tatrzański Park Narodowy zamknął część szlaków

Tatrzański Park Narodowy poinformował niedawno o zamknięciu czarnego szlaku w Dolinie Pańszczycy. Powodem podjęcia takiej decyzji jest gawrowanie niedźwiedzia w jego pobliżu. Zamknięcie szlaku ma zapewnić zwierzętom warunki do spokojnego zimowego snu. Nie jest to jedna jedyna trasa zamknięta dla turystów. Ich listę znajdziesz w materiale poniżej:

