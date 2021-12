Paszporty covidowe w kościołach? KEP: Trzeba się odwołać do pomysłowości proboszczów

Od środy 1 grudnia w Polsce obowiązują ściślejsze regulacje związane z epidemią koronawirusa. Dotychczas w obiektach publicznych zamkniętych, takich jak kościoły, obowiązywał limit 75 proc. osób na liczbę dostępnych miejsc. Teraz limit ten wynosi 50 proc. i poza kościołami dotyczy także hoteli, restauracji, instytucji kultury czy obiektów sportowych. Do limitów tych nie wliczają się osoby, które poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Księża będą sprawdzali certyfikaty covidowe wiernych? "Nie ma wprost ustaleń"

- Wiemy, jakie są zalecenia i regulacje prawne. W rozporządzeniu jest informacja, że na drzwiach powinna się znaleźć informacja o liczbie osób, które mogą wejść równocześnie do świątyni. Aczkolwiek wiemy, że ona nie dotyczy osób zaszczepionych. Tu jest kolejny problem, czy weryfikować paszporty covidowe, czy nie weryfikować - mówił rzecznik Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w rozmowie z KAI.

- Nie ma tak naprawdę procedur, przynajmniej nie słyszałem, aby doszło do jakiegoś konsensusu w skali kraju. Kościół jest budynkiem jak wiele innych, do których wiele osób może wejść. Nie ma chyba wprost ustaleń, które pozwalałyby na weryfikowanie paszportu covidowego. Przepis jest przepisem, natomiast trzeba się, chyba tak jak zawsze, odwołać do odpowiedzialności i pomysłowości proboszczów. Wiemy, że różne metody były stosowane w różnych miejscach, ale nie słyszałem, aby były jakieś nowe jednolite wytyczne na ten moment w stosunku do tego, co było w ubiegłym roku - kontynuował ksiądz Gęsiak.

Ministerstwo Zdrowia zostało zapytane przez Katolicką Agencję Informacyjną o to, jak kościoły powinny weryfikować certyfikaty covidowe wiernych i kto dokładnie powinien to robić. W odpowiedzi poinformowano jedynie, że "kwestie funkcjonowania w czasie epidemii reguluje wspomniane rozporządzenie Rady Ministrów".

"Wszelkie podejrzenia o łamaniu przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 należy zgłaszać do właściwych służb (policja, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej)" - przekazał resort zdrowia.

