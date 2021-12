Pogoda. IMGW ostrzega: "oblodzenia, mokry śnieg - uważajcie na drogach". Wydano alerty

W ciągu najbliższych trzech dni (3 - 5 grudnia) szczególną ostrożność zachować powinni zwłaszcza kierujący pojazdami. Na drogach panować będą wówczas trudne warunki, które mogą spowodować wpadnięcie w poślizg. "Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Uważajcie na drogach!" - podaje IMGW.

Prognoza pogody. IMGW ostrzega przed oblodzeniami

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniami wydane zostało dla północnej i północno-zachodniej części kraju na piątek 3 grudnia. Dotyczy przede wszystkim województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Od soboty do niedzieli (4 - 5 grudnia) oblodzenia wystąpią z kolei we wschodniej części Polski i województwach lubelskim oraz części mazowieckiego.

Pogoda na piątek 3 grudnia. Silny wiatr i ocieplenie

W piątek 3 grudnia powieje silny wiatr - jego prędkość będzie jednak nieco niższa niż w poprzednich dniach. Synoptycy wciąż radzą zachować czujność. Najsilniej będzie wiało w północnej części Polski. W województwie pomorskim wiatr w porywach osiągnie do 60 km/h, natomiast na Półwyspie Helskim nawet 70 km/h. W centralnej części kraju i województwach łódzkim i mazowieckim do 57 km/h. Nieco słabiej na wschodzie, tam ok. 45 km/h. Najsłabiej z kolei będzie wiało w Polsce zachodniej i południowej, tam wiatr w miastach nie powinien przekroczyć 50 km/h.

3 grudnia najcieplej i najsłoneczniej będzie w południowej i południowo-zachodniej części kraju - w dolnośląskim i opolskim ok. 5 stopni. W Polsce centralnej średnia temperatura wyniesie od 1 do 2 stopni. Najchłodniej z kolei na północy, gdzie termometry mogą pokazać zero lub jeden stopień poniżej zera.

