Wejherowo. Nie żyje sześciolatka potrącona na przejściu dla pieszych

Zobacz wideo Policja pokazuje kompilację nagrań, jakie dostała od kierowców. Wszyscy na filmie dostali mandat

Jak pisaliśmy we wcześniejszym artykule, w czwartek 2 grudnia w godzinach popołudniowych na ulicy Gdańskiej w Wejherowie (woj.pomorskie) doszło do tragicznego wypadku. Sześciolatka została potrącona przez samochód dostawczy, gdy przechodziła przez pasy z babcią i rodzeństwem. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mimo starań lekarzy zmarła - informuje TVN24.

REKLAMA

- Sześciolatka wraz z babcią i rodzeństwem przechodziła przez pasy, gdy uderzyło w nią auto. Była reanimowana przez ratowników i w poważnym stanie trafiła do szpitala - poinformowała aspirant sztabowa Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Nie żyje 6-letnia dziewczynka. Sprawę bada policja

Na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratury pracują funkcjonariusze policji. Mają zbadać, w jakich okolicznościach doszło do potrącenia 6-latki. Sprawdzą również, czy sprawca był trzeźwy.

"Uwaga kierowcy. Wejherowo wypadek droga k6, kierunek Lębork. Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd. Policjanci pracują na miejscu zdarzenia" - czytamy we wpisie Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie udostępnionym za pośrednictwem Facebooka.

"Dla pań salowych, panów noszowych dodatek covidowy". Jednorazowy? Nie chcemy