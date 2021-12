Kielce. Radna urodziła dziecko w czasie sesji rady miasta. Chwilę później dołączyła do obrad

Niecodzienna sesja Rady Miasta Kielce odbyła się 2 grudnia. Anna Kibortt jest przewodniczącą klubu Projekt Wspólne Kielce oraz wiceprzewodniczącą kieleckiej rady miejskiej. Jak podaje portal kielce.naszemiasto.pl, w trakcie czwartkowej sesji radna urodziła córkę.

Poród odbył się w szpitalu, ale zaraz po nim Kibortt zalogowała się do systemu i zdalnie wzięła udział w obradach. W ich trakcie przewodniczący Jarosław Karyś przekazał, że zarówno mama jak i dziecko czują się dobrze, co nagrodzono oklaskami. Lokalne media piszą, że kielecka radna ma już 14-letniego syna Miłosza.

Nietypowa droga do porodu. Ministerka do szpitala pojechała rowerem

Ubiegłej soboty informowaliśmy o nietypowej drodze do porodu nowozelandzkiej posłanki Julie Anne Genter. Kobieta, mimo pierwszych skurczy, do szpitala pojechała na rowerze. "O 3:04 rano powitaliśmy nowego członka naszej rodziny. Naprawdę nie planowałam jechać do porodu na rowerze, ale w końcu tak się stało. Moje skurcze nie były takie złe, kiedy wyszliśmy o 2 nad ranem, aby udać się do szpitala - chociaż dzieliły je 2-3 minuty i nasiliły się, gdy przyjechaliśmy na miejsce około 10 minut później" - napisała na Facebooku. Polityczka dodała, że nowo narodzony syn, który jest jej drugim dzieckiem, jest zdrowy.

Julie Anne Genter pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale od 2006 roku mieszka w Nowej Zelandii. Kobieta należy do nowozelandzkiej Partii Zielonych. Jest ministerką ds. kobiet, wiceministerką zdrowia i wiceministrerką transportu.