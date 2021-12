Pogoda. RCB wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W niektórych regionach może zabraknąć prądu

W czwartek w całej Polsce jest dość chłodno - temperatura powietrza waha się od 2 do 8 stopni Celsjusza. Dodatkowo w wielu regionach wieje silny, porywisty wiatr. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty ostrzegawcze.

Alert RCB przed silnym wiatrem. Do których regionów zostały rozesłane smsy?

"Uwaga! Dziś (02.12) silny wiatr. Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy" - taką wiadomość przesłało w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS został skierowany do osób przebywających na terenie:

województwa podlaskiego (częściowo),

województwa warmińsko-mazurskiego.

W związku z silnym wiatrem w regionach tych możliwe będą przerwy w dostawie prądu. Jeśli będziemy na zewnątrz, pamiętajmy, aby nie zatrzymywać się pod drzewami. Ważne, aby zabezpieczyć również rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. W przeciwnym razie mogą one stwarzać zagrożenie.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Wystąpi też oblodzenie i intensywne opady śniegu

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej również ostrzegają przed silnymi zjawiskami pogodowymi. Wydane zostały alerty zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim (tylko północne powiaty),

pomorskim (oprócz północnych powiatów),

kujawsko-pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

mazowieckim (północna i centralna część województwa),

podlaskim (oprócz powiatów południowych).

W wymienionych regionach wiatr powieje ze średnią prędkością od 50 do 70 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h. Dodatkowo IMGW wydał też alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem - te obowiązują w województwie pomorskim w powiatach: Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim). Tutaj wiatr będzie wiał z prędkością od 70 do 90 kilometrów na godzinę, w porywach do nawet 115 km/h.

Instytut przewidział też inne zagrożenia na czwartek. W południowych powiatach województwa podkarpackiego (sanocki, leski i bieszczadzki) spadną intensywne opady śniegu. Przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10-15 cm.

Zagrożenie stanowić może też oblodzenie, którego wystąpienie przewiduje się w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim (północna i centralna część). W związku z tym, że na ulicach będzie ślisko, pamiętajmy, aby dostosować prędkość pojazdu do warunków na drodze.