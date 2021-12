Wejherowo. Sześciolatka potrącona na przejściu dla pieszych. Ratownicy walczą o życie dziecka

Do wypadku doszło w czwartek 2 grudnia około godziny 12 na przejściu dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Wejherowie w województwie pomorskim. Sześciolatka została potrącona przez samochód dostawczy, gdy przechodziła na pasach z dwiema innymi dorosłymi osobami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ku przestrodze. Lubuska policja pokazała niebezpieczne wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów na przejściach

Wypadek na przejściu dla pieszych w Wejherowie. Sześciolatka była reanimowana

- W zdarzeniu brały udział trzy osoby w tym dziecko. To właśnie ono najmocniej ucierpiało i było reanimowane. Obecnie jest już w szpitalu, gdzie lekarze walczą o jej życie - powiedziała w rozmowie z Onetem asp. Sztab. Anetta Potrykus, rzeczniczka prasowa policji w Wejherowie.

"Potrącenie dziewczynki, 6 lat, trwa walka o życie, Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa. Na miejscu cztery zastępy" - dodaje portal Remiza.pl

Na miejsce wysłano policję i prokuraturę. Służby obecnie sprawdzą, jak doszło do wypadku i czy kierowca dostawczego samochodu był trzeźwy w momencie zdarzenia.

Kierowcy jadący drogą krajową numer sześć muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Droga w kierunku Wejherowa jest zamknięta z obu stron.

Przeczytaj informacji z Polski na stronie głównej Gazeta.pl.

Posłowie obradują nad całkowitym zakazem aborcji. W całym kraju protesty [ZDJĘCIA]

Wypadki w Polsce w 2020 roku - statystyki policji

W 2020 roku na policję zgłoszono 23 540 wypadków drogowych. W porównaniu do 2019 roku jest to spadek o 22,3 proc. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 491 osób. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 909 ofiar (spadek o 14,4 proc.). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko (spadek o 25,4 proc.).